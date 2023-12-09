اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN/قالت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أديل خضر، اليوم السبت، إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.
ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد نحو 16500 مواطن في قطاع غزة بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وجرح أكثر من 42 ألفا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية.
وبحسب الموقع الالكتروني للمنظمة، أوضحت خضر أن اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، إذ التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.
واشارت الى أنّ "هذا يعرض الأطفال بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه"، قائلة: "إن النظام الإنساني ينهار لا سيما في ظل الضغط الشديد الناجم عن التدابير المفروضة بعد انتهاء وقف إطلاق النار".
وتابعت أنّ "العالم يراقب عاجزا نحن لا يمكننا التصرف بسرعة كافية ويجب أن يتوقف هذا فورا".
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