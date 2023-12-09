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اليونيسف: قطاع غزة أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال

12/9/2023 3:14:14 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN/قالت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أديل خضر، اليوم السبت، إن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهد نحو 16500 مواطن في قطاع غزة بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وجرح أكثر من 42 ألفا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

وبحسب الموقع الالكتروني للمنظمة، أوضحت خضر أن اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، إذ التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.

واشارت الى أنّ "هذا يعرض الأطفال بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه"، قائلة: "إن النظام الإنساني ينهار لا سيما في ظل الضغط الشديد الناجم عن التدابير المفروضة بعد انتهاء وقف إطلاق النار".

وتابعت أنّ "العالم يراقب عاجزا نحن لا يمكننا التصرف بسرعة كافية ويجب أن يتوقف هذا فورا".


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