الاحتلال الاسرائيلي يستهدف عدة بلدات في الجنوب اللبناني

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN/تجددت الغارات الجوية والقصف المدفعي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على عدة بلدات في الجنوب اللبناني.

وشنت الطائرات الحربية غارة على بلدة طيرحرفا، كما قصفت مدفعية الاحتلال بلدات محيبيب، وميس الجبل، والخيام، والناقورة، واللبونة، وبليدا، وعيترون، وراشيا الفخار، والفرديس، وطيرحرفا، وكفرشوبا، ويارون، ومارون الراس، وتلة حمامص, وسهل مرجعيون، وتل نحاس، وتلة العويضة بين كفركلا وعديسة ووادي السلوقي.