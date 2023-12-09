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شهداء وجرحى في جباليا وخان يونس

12/9/2023 3:14:13 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN/استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بناية سكنية وسط مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة العشرات.

وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.

MENAFN09122023000205011050ID1107564346

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