شهداء وجرحى في جباليا وخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN/استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف إسرائيلي، في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وخان يونس جنوب القطاع.
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بناية سكنية وسط مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة العشرات.
وأضافت أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مدينة خان يونس ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل وإصابة العشرات بينهم أطفال ونساء.
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