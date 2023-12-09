القوى: إضراب شامل الاثنين المقبل ضمن حراك عالمي رفضا للحرب على شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، أن يوم الاثنين المقبل، هو إضراب شامل لكافة مناحي الحياة، كما سيعم كافة الكرة الأرضية تأكيدا على رفض الهيمنة الأميركية، ووقوف العالم إلى جانب شعبنا.

ودعت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، إلى الخروج للشوارع وساحات المدن والقرى، والمخيمات وفي كل أماكن التواجد، للتعبير عن وحدة الدم والمصير رفضا وانتصارا للأبرياء العزل، ورسالة أن شعبنا سيقف بقوة ضد محاولات الاقتلاع والتهجير، وكفاحنا المشروع سيتواصل بكل الطرق التي يكفلها القانون الدولي، ولن يتوقف إلا بالحرية والاستقلال، والمستقبل سيكون لفلسطين الحرة المستقلة، وسنفشل محاولات وحسابات الولايات المتحدة في فرض املائاتها على شعبنا البطل.

وقالت إن الاضراب الشامل، سيعم الكرة الارضية بأسرها ضمن حراك عالمي واسع لعدد من الشخصيات المؤثرة والاعتبارية، رفضا لحرب الإبادة المفتوحة على شعبنا، وخصوصا في قطاع غزة وحرب التطهير العرقي والاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، ومحاولات تصفية القضية الوطنية العادلة لشعبنا.

وأضافت شعوب الأرض قاطبة تتوحد في مواجهة الظلم والقتل والعنصرية الي تمارسها دولة الاحتلال وانتصارا لدماء الأطفال والنساء، والشيوخ ضحايا إرهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب الاحتلالية.

وأشارت إلى أن العالم يرفض الهيمنة الأميركية، وشراكة الولايات المتحدة الكاملة مع دولة الاحتلال في حربها على أطفالنا وشعبنا، وتوصيتها بالفيتو الذي يفضح كل ما تحاول تسويقه من تصريحات كاذبة.

وأوضحت القوى أن الاضراب هو رسالة الشعوب الحية بالوقوف إلى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة في العودة، وتقرير المصير، والاستقلال الوطني الناجز في دولته كاملة السيادة وعاصمتها القدس.