محدث استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة عزون

MENAFN - Palestine News Network ) قلقيلية/PNN/استشهد الطفل محمود باسم أبو هنية (17عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة الطفل أبو هنية بالرصاص الحي في الظهر، ونقل إلى المستشفى ووصفت إصابته بالخطرة.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عناستشهاد الطفل أبو هنية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.