محدث استشهاد طفل برصاص الاحتلال في بلدة عزون

(MENAFN
- Palestine News Network )
قلقيلية/PNN/استشهد الطفل محمود باسم أبو هنية (17
عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية.
وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عزون، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة الطفل أبو هنية بالرصاص الحي في الظهر، ونقل إلى المستشفى ووصفت إصابته بالخطرة.
وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الصحة عن
استشهاد الطفل أبو هنية متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال.
MENAFN09122023000205011050ID1107564344
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.