لمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحُقوق الانسان: تونس تدعو لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
تونس/PNN/دعت تونس، المجتمع الدّولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة والتّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة قوّة الاحتلال عن كافة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في كافة الأراضي الفلسطينيّة.
جاء ذلك في بيان أصدرته تونس، لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد عام 1948 كميثاق عالمي مشترك لحماية وصون كرامة الإنسان.
وقال البيان: تتزامن هذه الذكرى مع ذكرى أُخرى مرّ عليها أيضًا 75 عاما، وهي ذكرى النّكبة وبداية المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني وما رَافَقها، منذ ذاك التاريخ من جرائم وفظائع تَستمرُّ القوة القائمة بالاحتلال في اقترافها ضد الفلسطينيّين أمام أنظار العالم ودون أي مساءلة أو عقاب.
وأدانت تونس العُدوان الوحشي المُتواصل على قطاع غزّة ومُصادرة حقّ الفلسطينيّين الأساسي في الحياة، وجددت دعمها ومساندتها المطلقة للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرّف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس.
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