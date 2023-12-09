لمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحُقوق الانسان: تونس تدعو لمساءلة الاحتلال عن جرائمه بحق شعبنا

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN/دعت تونس، المجتمع الدّولي، إلى تحمّل مسؤولياته القانونيّة والأخلاقيّة والتّدخّل الفوري لوضع حدّ للعُدوان على الشّعب الفلسطيني وضمان مُساءلة قوّة الاحتلال عن كافة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني في كافة الأراضي الفلسطينيّة.

جاء ذلك في بيان أصدرته تونس، لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمد عام 1948 كميثاق عالمي مشترك لحماية وصون كرامة الإنسان.

وقال البيان: تتزامن هذه الذكرى مع ذكرى أُخرى مرّ عليها أيضًا 75 عاما، وهي ذكرى النّكبة وبداية المظلمة التّاريخيّة التي يتعرّض لها الشّعب الفلسطيني وما رَافَقها، منذ ذاك التاريخ من جرائم وفظائع تَستمرُّ القوة القائمة بالاحتلال في اقترافها ضد الفلسطينيّين أمام أنظار العالم ودون أي مساءلة أو عقاب.

وأدانت تونس العُدوان الوحشي المُتواصل على قطاع غزّة ومُصادرة حقّ الفلسطينيّين الأساسي في الحياة، وجددت دعمها ومساندتها المطلقة للشّعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتّصرّف ولا للسّقوط بالتّقادم، بما في ذلك حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلّة ذات السّيادة على أرضه وعاصمتها القدس.