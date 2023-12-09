Sunday, 10 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت تأسف لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

12/9/2023 3:14:12 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) الكويت/PNN/أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم السبت، عن أسف دولة الكويت لاستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الامن الدولي، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.

وعبر وزير الخارجية الكويتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والامن الدوليين.

وشدد الشيخ سالم الصباح على أن "وقف اطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة مطلب إنساني ملح لا مناص من تحقيقه وبالسرعة الممكنة"، مشيرا إلى أنه يخشى من أن "الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وجدد موقف دولة الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم.

MENAFN09122023000205011050ID1107564342

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث