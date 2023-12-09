الكويت تأسف لاستخدام الفيتو ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الكويت/PNN/أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، اليوم السبت، عن أسف دولة الكويت لاستخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الامن الدولي، ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور.
وعبر وزير الخارجية الكويتي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن بالغ القلق من عدم استجابة مجلس الأمن الدولي لتحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالرجوع إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والتي لفت من خلالها انتباه المجلس إلى أن ما يجري يهدد النظام الإنساني وبانهيار السلم والامن الدوليين.
وشدد الشيخ سالم الصباح على أن "وقف اطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة مطلب إنساني ملح لا مناص من تحقيقه وبالسرعة الممكنة"، مشيرا إلى أنه يخشى من أن "الفشل في تمرير القرار سيعتبر رخصة جديدة لقوات الاحتلال في مواصلة عمليات القتل والتدمير والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.
وجدد موقف دولة الكويت الثابت والداعي إلى ضرورة مواصلة بذل كافة الجهود السياسية والدبلوماسية لتلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين العزل، مطالبا بتدخل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الامن لحماية المدنيين العزل من العدوان الإسرائيلي الغاشم.
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