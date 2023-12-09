رئيس الجمارك يشارك في اجتماع لجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) شارك الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك في الاجتماع الـــــ (89) للجنة السياسات العامة لمنظمة الجمارك العالمية ، برئاسة ايدورد كايسويتر رئيس مجلس منظمة الجمارك العالمية المنتخب ، والذي عقد بمدينة فينيسيا بالجمهورية الإيطالية خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري .

وتطرق الاجتماع إلى عدد من المواضيع الهامة أبرزها ، مراقبة الحدود ، وتدقيق إجراءات المسافرين ، بالإضافة إلى مناقشة موضوع المسح البيئي المستخدم لإعداد الخطط الاستراتيجية القادمة لمنظمة الجمارك العالمية.

كما ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية للأعوام 2024-2025، وما توصل إليه فريق العمل المعني بالإحصائيات والتجارة الإلكترونية وكذلك خطة التحديث التي تقدمت بها منظمة الجمارك العالمية المنبثقة من موضوع الحوكمة ، إلى جانب الإعلان عن شعار منظمة الجمارك العالمية لعام 2024 لليوم العالمي للجمارك.