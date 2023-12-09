حالة حيرت الأطباء .. شابة تعاني من حساسية غامضة تجاه الضحك والبكاء والروائح

كشفت شابة بريطانية أنها تعاني من حساسية من نوع غامض يجعل الضحك أو الخروج الهواء أو البكاء يجعلها تبدو وكأنها تعرضت لهجوم حمضي.

تقول بيث تسانغاريدس، 20 عامًا، إن بشرتها وجسمها يتفاعلان مع "كل شيء" تفعله، حيث تشعر وكأن بشرتها تشتعل عندما تضحك أو تبكي "كثيرًا" وتتعرض للحساسية المفرطة من العديد من الأطعمة والأعشاب والتوابل، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وتؤكد بيث، التي عانت من هذا المرض الغامض منذ أن كانت في الخامسة عشرة من عمرها، أنها لم تكن قادرة على وضع المكياج بسبب حالتها وتعرضت لمواقف قاسية في المدرسة عندما أطلق عليها زملاؤها لقب "وجه البيتزا".

وأضافت "لقد كنت أضع المكياج كثيرًا عندما كنت في فترة المراهقة. نتيجة معاناتي من مشكلة حب الشباب وكنت أحب وضع المكياج للسيطرة على تلك المشكلة".

وأشارت الشابة أنه مع ظهور مشكلة الحساسية في بشرتها لأول مرة، "علمت أنني لن أتمكن من وضع المكياج عليها مرة أخرى. أخبرني أطبائي أن أتجنب ذلك تمامًا لأن هناك خطر الإصابة بالعدوى".

وذكرت بيث أنها أجريت الكثير من الفحوصات وكم كان الأمر رائعاً عندما شعرت بالتحسن في بشرتها 'لقد كان جنونيا. لقد كان غريبًا جدًا رؤية بشرتي ناعمة جدًا وبدون أي عيوب أو ندبات، ودمعت عيناي لأنني لم أكن أرغب في تغطية بشرتي، بل كان مجرد الشعور بالمكياج على بشرتي منعشًا للغاية وكأنني كنت شخصًا جديدًا."

تم تشخيص إصابة بيث بمتلازمة عدم انتظام دقات القلب الوضعي (PoTS) بعد ثلاث سنوات من إصابتها بالمرض، وهي الآن تخضع للاختبار للحصول على تشخيص رسمي لسبب مشاكلها الجلدية.

تعاني بيث أيضًا من مشاكل في الحركة والإغماء والنوبات المرضية التي تجعلها غير قادرة على العمل.

قالت بيث: "في الخامسة عشرة من عمري، استيقظت ذات صباح مع طفح جلدي على وجهي، ومن هناك، بدأت الأمور تتدهور. أمعائي، كليتي، كل ما أفعله يؤثر على بشرتي أو جسدي بطريقة ما. سواء كنت أضحك كثيرًا أو أبكي أو انفعل، يمكن أن تبدأ بشرتي في الاشتعال.

تضيف بيث أنها اعتادت تجنب مغادرة المنزل بعد أن أضعف الطفح الجلدي ثقتها بنفسها، لكنها تقول إن النشر على TikTok ساعدها على الشعور بالثقة أكثر في نفسها.

وتصف الشابة حالتها قائلة "أشعر وكأنني أحترق حية، إنه أمر مؤلم. الطريقة التي أصف بها الأمر هي مثل شخص يحترق أو هجوم بمادة حمضية، ويقول المختصون في المجال الطبي إنني لغز طبي وإن هذا شيء لم يروه من قبل، شممت روائح بعض التوابل والأعشاب أو رائحة قوية، فقد يتسبب ذلك في توقف التنفس ويكون لدي رد فعل شديد على وجهي".

وتؤكد أنها مقيدة للغاية عند تناول الطعام لأنه يؤثر على بشرتها، وأن المعكرونة هي أفضل صديق لها، لأنها الشيء الوحيد الذي لم يكن لديها أي رد فعل تجاهه.

ما هي متلازمة عدم انتظام دقات القلب الوضعي الانتصابي؟

متلازمة عدم انتظام دقات القلب الانتصابي الوضعي، والمعروفة أيضًا باسم POTS، هي حالة يعود فيها القليل جدًا من الدم إلى القلب عند الوقوف.

يتم تشخيص معظم الحالات لدى النساء بين 15 و50 سنة من العمر.

عادة ما تنجم النوبات عن الحمل أو الجراحة أو الصدمة.

لا يوجد علاج لهذا المرض.

أعراض المرض:

عدم وضوح الرؤية

قلق

صداع

خفقان القلب

أمراض الجهاز الهضمي

ضيق في التنفس

الدوخة أو فقدان الوعي

ضعف التركيز

ألم في الأطراف

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