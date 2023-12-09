Sunday, 10 December 2023 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد صلاح يحرز 200 هدف بقميص ليفربول منها 150 بالدوري الإنجليزي

12/9/2023 3:01:09 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


أحرز محمد صلاح هدفه رقم 150 في الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليغ) أمام كريستال بالاس، يوم السبت.

وبهذا، صعد المهاجم المصري للمركز العاشر على قائمة هدافي البريميرليغ، متعادلا مع مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

كان الهدف أيضا رقم 200 لصلاح مع ليفربول في كل المسابقات، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم التاريخي مع الفريق.

تعادل صلاح لليفربول في الدقيقة الـ76 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك بعد هذف أحرزه جان فيليب ماتيتا من منطقة الجزاء لبالاس في الدقيقة الـ57.

وقبيل انتهاء المباراة، أحرز هارفي إليوت هدف فوز ليفربول من تمريرة لصلاح.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN09122023000110011019ID1107564277

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث