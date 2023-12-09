محمد صلاح يحرز 200 هدف بقميص ليفربول منها 150 بالدوري الإنجليزي



أحرز محمد صلاح هدفه رقم 150 في الدوري الانجليزي الممتاز (بريميرليغ) أمام كريستال بالاس، يوم السبت.

وبهذا، صعد المهاجم المصري للمركز العاشر على قائمة هدافي البريميرليغ، متعادلا مع مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

كان الهدف أيضا رقم 200 لصلاح مع ليفربول في كل المسابقات، ليصبح خامس لاعب يصل إلى هذا الرقم التاريخي مع الفريق.

تعادل صلاح لليفربول في الدقيقة الـ76 من المباراة التي أقيمت على ملعب سيلهرست بارك بعد هذف أحرزه جان فيليب ماتيتا من منطقة الجزاء لبالاس في الدقيقة الـ57.

وقبيل انتهاء المباراة، أحرز هارفي إليوت هدف فوز ليفربول من تمريرة لصلاح.

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