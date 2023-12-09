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فرانكفورت يذل بايرن ميونيخ بخماسية ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

12/9/2023 3:01:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ألحق أينتراخت فرنكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وهذه الخسارة الاولى للبايرن هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علما انّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية امام أونيون برلين، والاولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت الاحد.

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