فرانكفورت يذل بايرن ميونيخ بخماسية ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

(MENAFN
- Al-Bayan)
ألحق أينتراخت فرنكفورت خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ، حامل اللقب في المواسم الـ11 الأخيرة، عندما تغلب عليه 5-1 السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.
وهذه الخسارة الاولى للبايرن هذا الموسم بعد 10 انتصارات وتعادلَين، علما انّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية امام أونيون برلين، والاولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري، وفرط بالتالي في انتزاع الصدارة ولو مؤقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت الاحد.
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