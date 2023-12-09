مانشستر يونايتد ينهار بثلاثية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

سقط مانشستر يونايتد أمام ضيفه بورنموث بنتيجة صفر / 3 اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

أحرز دومينيك سولانكي وفيليب بيلينج وماركوس سينيسي ودانجو واتارا في الدقائق 5 و68 و73.

أفسدت هذه الخسارة فرحة إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد بالفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري خلال نوفمبر الماضي.

في ملعب أولد ترافورد مُني مانشستر يونايتد بخسارته السابعة في الدوري هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز السادس (مؤقتا) بينما حقق بورنموث فوزه الثاني على التوالي والخامس هذا الموسم في المسابقة رافعا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

تلقى مانشستر يونايتد صدمة مبكرة للغاية باستقبال هدف في شباكه سجله دومينيك سولانكي بعد خطأ مشترك من سكوت ماكتوميناي وبرونو فرنانديز في بناء الهجمة.

ارتبك أصحاب الأرض كثيرا بعد هذا الهدف وتعرض الحارس الكاميروني أندري أونانا لعدد من الاختبارات الخطيرة أمام أنطوان سيمينو وجاستن كلويفرت وإليا زابارني ثلاثي فريق بورنموث.

وكاد دومينيك سولانكي أن يضيف هدفا ثانيا إلا أن القائم الأيمن تصدى لتسديدته في الدقيقة 39، كما تدخل هاري ماجواير مدافع مانشستر في وقت حاسم ليحرم مهاجم بورنموث من فرصة أخرى.

في المقابل، قدم مانشستر يونايتد أداء باهتا في الشوط الأول، واختفت تماما خطورة نجومه أنطونيو مارسيال وجارناتشو وأنتوني وبرونو فرنانديز، ولم يكن الظهيران الأيمن والأيسر ديوجو دالوت وسيرخيو ريجيلون أفضل حالا.

منح إيريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد التوليفة الأساسية فرصة جديدة في أول عشر دقائق من الشوط الثاني، لكن دون جدوى، ليتدخل المدرب الهولندي بتبديل أول بإشراك المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند مكان مارسيال.

اندفع لاعبو مانشستر للأمام لكن محاولات ماكتوميناي وهويلوند ودالوت لم تكن كافية لهز شباك الحارس البرازيلي نيتو، بل أضاف فيليب بيلينج الهدف الثاني بضربة رأس ليكافئ مدربه على الدفع به بديلا في الشوط الثاني.

لم ينتبه لاعبو مانشستر يونايتد أو مدربهم تن هاج لخطورة الكرات العرضية ليسجل ماركوس سينيسي هدفا ثالثا بضربة رأس مستفيدا من ركلة ركنية نفذها لويس سينيسترا الذي شارك في الشوط الثاني.

شارك ماركوس راشفورد وفاكوندو بيليستري مكان جاراناتشو وأنتوني في محاولة بائسة لتنشيط هجوم مانشستر يونايتد، بينما كاد سولانكي أن يضيف هدفا رابعا لكنه أضاع فرصة محققة بغرابة شديدة في الدقيقة 85.

احتسب الحكم خمس دقائق وقت بدل ضائع أضاف خلالها البديل الآخر دانجو وتارا الهدف الرابع مستغلا تفكك تام لدفاع مانشستر يونايتد، إلا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) تدخلت لحفظ ماء وجه أصحاب الأرض بإلغاء الهدف لوجود لمسة يد ضد اللاعب البوركيني قبل أن يطلق الحكم صافرته معلنا عن خسارة قاسية لأصحاب الأرض.

وفي مباريات أخرى بنفس الجولة، تعادل ولفرهامبتون مع ضيفه نوتنجهام فورست 1 / 1، وبرايتون مع بيرنلي بنفس النتيجة، بينما فاز شيفيلد يونايتد على ضيفه برينتفورد 1 / صفر.

وكانت منافسات الجولة بدأت بفوز صعب لفريق ليفربول خارج ملعبه أمام كريستال بالاس بنتيجة 2 /

1، بينما يحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.

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