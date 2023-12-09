بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد ويهدد صدارته للدوري الإسباني

فرض ريال بيتيس التعادل على ضيفه ريال مدريد 1 /1 اليوم السبت في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، اقتنص لاس بالماس فوزا مثيرا من ملعب مضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 /صفر.

وعلى ستاد بينتو فيامارين، تقدم القناص الإنجليزي الشاب جود بيلينجهام بهدف للنادي الملكي في الدقيقة 53 لكن أيتور رويبال أدرك التعادل لبيتيس في الدقيقة 66.

وحصد ريال مدريد نقطة واحدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن جيرونا الوصيف، مقابل 26 نقطة لبيتيس في المركز السابع.

وبات ريال مدريد مهددا بفقدان موقعه في الصدارة لصالح جيرونا، الذي يخوض مواجهة قمة في ديربي كاتالونيا أمام برشلونة غدا الأحد.

وعلى ملعب مينديزوروزا ،يدين لاس بالماس

بالفضل في هذا الفوز لكيريان رودريجيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 35.

الفوز رفع رصيد لاس بالماس

إلى 24 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

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