«التبر 55» بطل «براكة للبوانيش» في مهرجان السلع البحري

توج «التبر 55» لمالكه النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري»، بلقب سباق براكة للبوانيش الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية ضمن فعاليات مهرجان السلع البحري في نسخته الثالثة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وجاء في المركز الثاني «مربان 61» لمالكه إبراهيم إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي الحوسني، وحل في المركز الثالث «طوفان 21» لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي».

وقام بتتويج أصحاب المراكز الأولى عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وعبيد المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

يعد السباق، الجولة الرابعة لهذه الفئة، وأقيم لمسافة 7 أميال بحرية من أعالي جزيرة المهملية باتجاه خط النهاية على شاطئ مدينة السلع بمشاركة 60 قارباً على متنها 300 بحار، وتم تتويج أطقم القوارب أصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

من ناحية أخرى ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية اليوم سباق المحامل الشراعية فئة 43 قدماً، ضمن فعاليات المهرجان، وينطلق السباق الذي يشارك فيه أكثر من 100 محمل من جنوب جزيرة الياسات.

إشادة

وأشاد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة في سباق براكة للبوانيش، والحماس الذي أظهره الملاك في التسجيل المبكر، والبحارة والنواخذة خلال السباق، وحرص الجميع على التواجد في فعاليات مهرجان السلع البحري عبر هذا السباق.

وقال: سعداء في نادي أبوظبي للرياضات البحرية بالشراكة مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، لتنظيم السباقات التراثية، في كل المهرجانات والمناسبات الوطنية، التي تحمل قيم وتفاصيل التراث البحري الإماراتي الأصيل، وتعزز الجهود الرامية للحفاظ عليه.





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