سيد بركات وعبدالرحمن هشام بطلا «دولية العين أوفرسيز» للشطرنج

توج الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الفائزين بمهرجان «العين أوفرسيز» الدولي للشطرنج، بحضور هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية رئيس المهرجان، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، وفاز الأستاذ الدولي سيد بركات بذهبية الشطرنج الكلاسيكي، وحقق حامد وفا الميدالية الفضية بفارق نصف نقطة عن البطل، متفوقاً بقواعد «كسر التعادل» على أحمد قنديل صاحب المركز الثالث، وحصد غيث النعيمي جائزة أفضل لاعب إماراتي، وزينب درويش المعمري جائزة أفضل لاعبة إماراتية.

وأسفرت بطولة الثاني من ديسمبر للشطرنج الخاطف عن فوز الأستاذ الدولي الكبير المصري عبدالرحمن هشام بالمركز الأول، والروسي فاسيلي عثمانوف بالمركز الثاني، وأحمد سالم خليل بالمركز الثالث، ونال غيث النعيمي جائزة أفضل لاعب إماراتي، وموزة المنصوري جائزة أفضل لاعبة، وحققت اللاعبة المركز الرابع في مسابقة السيدات، التي تم تنظيمها، بالتعاون مع لجنة المرأة بالاتحاد الدولي للشطرنج.

وشهد المهرجان مشاركة 500 لاعب ولاعبة من جنسيات مختلفة، من المحترفين والهواة، في البطولات المتنوعة بين الشطرنج الكلاسيكي والخاطف والاستعراضي وبطولة السيدات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للشطرنج، وبطولة الصحفيين وأبناء الصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للشطرنج ونقابة الصحفيين المصرية، وبطولة الشطرنج الإلكتروني، بالتعاون مع الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية.

وتوجه هشام الطاهر بالشكر إلى وزير الشباب والرياضة المصري، لدوره الفعال في نجاح المهرجان ورعاية فعالياته، مشيداً بالنجاح، الذي حققه في جميع المنافسات.





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