العين واتحاد كلباء يتعادلان 2-2 في مباراة الأحداث

تعادل اتحاد كلباء وضيفه العين

2-2

مساء اليوم على ملعب كلباء في ختام

مباريات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع العين رصيده إلى ( 19 نقطة) في المركز الثالث، واتحاد كلباء إلى (12 نقطة) في المركز التاسع، وسجل أهداف اتحاد كلباء اندريس فومبيرجار، في الدقيقة ( 30)، و دانيال بيسا في الدقيقة (38 ) بينما سجل

للعين، اليخاندرو

كاكو

في الدقيقة (20)، وسفيان رحيمي في الدقيقة (70).



الشوط الأول

جاء شوط المباراة الأول حافلا بالأحداث فبعد أن تقدم

العين بالهدف الأول لم تدم فرحة جماهيره

طويلا

إذ مني الفريق بضربة موجعة

عندما أشهر

الحكم

البطاقة الحمراء المباشرة

للاعبه جوناتاس،

بعد العودة لتقنية الفيديو

والتي أثبتت تدخلا عنيفا للاعب، وهو ما

استغله

اتحاد كلباء على خير نسق ليندفع لاعبوه للهجوم ويسجلوا هدفين متتالين قبل أن يطرد الحكم زميلهم الخطير مهدي قايدي،

ببطاقة حمراء مباشرة

بعد لعبة شبيهة بتلك التي تسببت في طرد لاعب العين عقب العودة لتقنية الفيديو، لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحاد كلباء

بهدفين

مقابل هدف.

الشوط الثاني

دخل الفريقان

إلى ملعب المباراة في شوط اللعب الثاني بعشرة لاعبين لكليهما

بعد طرد جوناتس من العين

ومهدي قايدي من اتحاد كلباء، وهو ما دفعهما للتحفظ

خصوصا

من جانب اتحاد كلباء

المتقدم بهدفين ولم تشهد الدقائق العشر الأولى من هذا الشوط أحداث تذكر باستثناء تسديدة

للابا كودجو،

انتهت إلى ركلة زاوية لم يستفد منها العين.

أفضلية عيناوية

مع مرور

الوقت بدا العين أفضل حالا

وأوفر هجوما في محاولاته المستمرة

لإدراك التعادل لتضيع له

أكثر من فرصة، قبل أن يسجل

رحيمي هدف التعادل للعين من تسديدة رائعة

اصطدمت بباطن العارضة

وولجت المرمى، وحاول العين

التقدم بالنتيجة عبر محاولات

متعددة لم يكتب لها النجاح

لينتهي اللقاء

بالتعادل بهدفين لمثلهما.

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