توجد في حياتنا علاقات متعددة، تبدأ من العلاقة بين الأب أو الأم والأبناء، وصولاً لعلاقات الصداقة مع أقراننا في حيّنا السكني، ثم متواليات من الزمالة التي توثقها حياة المدرسة وأسوارها، والتي تتحول في كثير من الأحيان لعلاقة أوثق من الصداقة الراسخة الضاربة العمق في جذور الروح الإنسانية.



يواصل الإنسان تعرفه على محيطه، وعلى أفراد المجتمع الذي يعيش وسطه، من خلال بناء المزيد من العلاقات، فنسمع بعلاقة عمل، أو علاقة تم بناء زواياها وأركانها على المصالحة المتبادلة، لا أكثر ولا أقل، وهي علاقة أردنا أو لم نُرِد موجودة، وهي تختلف بطبيعة الحال عن أنواع سامية من العلاقات الإنسانية، مثل علاقة الحب، أو إذا أردنا نموذجاً أكثر حيوية ومصادقية ومسؤولية، سنقول الزواج والارتباط..

أعتقد أن الإنسان في تشييده لكل هذه العلاقات الإنسانية في مسيرة حياته، هو يبحث عن شيء جوهري وقيمي يحتاجه، ففي كل مرحلة عمرية، هو يستبدل علاقة بأخرى، لا يعني هذا أنه يقوض علاقاته السابقة، ولعل خير مثال في هذا السياق، صداقاتنا وما كنا نملأها من قيم الوفاء والإخلاص، وفي غفلة من الزمن، كنا نعتبر أصدقاءنا أثمن وأعظم وأكبر من أي شيء آخر في حياتنا في ذلك الحين، لكننا، وبمجرد أن كبرنا، ونمت أحلامنا، شاهدنا أصدقاءنا يتوجهون في مسالك وطرق مختلفة، ويختارون دروباً لمستقبلهم، تختلف كلياً عما قررناه لأنفسنا، فبدأنا في الابتعاد عن بعض..

قصة إحدى الزميلات، وهي تتحدث عن صديقة رافقتها منذ الصف الأول، وحتى إنهاء المرحلة التعليمية قبل الجامعة، لها دلالاتها في هذا السياق، حيث تقول، عندما توقفنا لاختيار تخصصاتنا أو الكليات العلمية التي سنلتحق بها، فوجئت أنها تتوجه توجهاً مغايراً، لكن المعضلة أن صديقتي نفسها فوجئت باختياري لكلية تختلف عن كليتها.. ببساطة متناهية، كانت كل واحدة منا تنظر للمستقبل، وتخطط له، باختلاف تام عن الأخرى، رغم أننا كنا نقضي معظم أوقاتنا مع بعض.

غني عن القول إن علاقات الصداقة، بل والحب، متعددة، ونهاياتها دوماً مؤلمة، ولم تعد مثل هذه القصص تثير أي استغراب في أوساطنا.. لكننا في هذا السياق، نريد أن نفهم طبيعة النفس البشرية، وتطلعها الدائم والمستمر للتعرف إلى طبائع وأشكال وأنواع مختلفة من العلاقات الإنسانية، يجب أن نفهم أننا نحتاج لحزمة العلاقات على مختلف أنواعها، وفي كل مرحلة عمرية، لعل هذه المتتاليات في العلاقات الإنسانية، هي التي تبني هيكلنا العاطفي، فكلما فقد الإنسان جزءاً من هذه المراحل، عوضها بعلاقة أخرى، المهم في هذا السياق، أن نفهم أننا ندمر أنفسنا إن توهمنا للحظة، أن أي علاقة هي السعادة، وهي البداية والنهاية، إذا توهمنا أن خسارتنا لعلاقة ما، هي خسارة الحياة.