إصابة جنديين بجروح خطرة .. مقتل رهينة إسرائيلي في غزة بعد فشل عملية إنقاذه

أعلن مقتل إسرائيلي احتجز خلال هجوم 7 أكتوبر في غزة بأيدي خاطفيه، بحسب ما أعلن كيبوتس ورابطة عائلية السبت، بعد أن أبلغت حركة حماس الفلسطينية عن مقتله خلال محاولة الجيش إنقاذه.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن وكيبوتس بئيري في بيان "بحزن شديد وقلب منفطر نعلن مقتل ساهار باروخ".

وبحسب البيان، فإن باروخ (25 عاما) خطف من منزله على يد عناصر حماس إلى غزة (...) وقتل هناك.

وأشار البيان أن شقيقه ايدان قتل أيضا في السابع من اكتوبر. واضاف "سنطالب بإعادة جثته في إطار أي صفقة لإعادة المختطفين".

وتعرض كيبوتس بئيري لهجوم شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، وهو يبعد اقل من خمسة كيلومترات شرق الحدود مع قطاع غزة. وقتل 80 من سكانه خلال الهجوم.

واندلعت الحرب ردا على هجوم دامٍ وغير مسبوق شنّته حماس في التاريخ المذكور على اسرائيل، أوقع 1200 قتيل معظمهم مدنيون حسب السلطات الإسرائيلية، واتخذت خلاله الحركة 240 رهينة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الجمعة في بيان عن اصابة جنديين "بجروح خطرة خلال عملية لإنقاذ رهائن تحتجزهم حماس".

وأضاف خلال العملية، قُتل كثير من العناصر الذين شاركوا في خطف الرهائن واحتجازهم، مؤكدا عدم إنقاذ أي رهائن.

من جهتها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، في وقت سابق إن مقاتليها أحبطوا محاولة إسرائيلية للوصول إلى أحد الأسرى فجر اليوم.

ونشرت مقطع فيديو يظهر ما قالت إنها جثة المحتجز. ولم تتمكن فرانس برس من التأكد من صحته في شكل مستقل.

وشهدت الهدنة التي استمرت أسبوعا وانتهت في الأول من ديسمبر إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، من بينهم 80 إسرائيليا - معظمهم من النساء والأطفال - مقابل إطلاق سراح 240 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال.

وتعثرت الجهود الرامية إلى تمديد الهدنة، وتقول إسرائيل إن نحو 138 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز