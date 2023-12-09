براءة «مشهور سوشيال ميديا» والمؤبد لآسيوي في قضية اتجار بالمواد المخدرة

أصدرت دائرة الجنايات الكبرى بمحكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية، حكماً بالسجن المؤبد على متهم آسيوي الجنسية مع مصادرة المواد المخدرة، والبراءة للمتهم الثاني "فاشينيستا خليجي" في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات تفيد بأن المتهم الأول وشخص آخر يتعاطون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويحوزان على كمية من مخدر الكريستال بقصد ترويجها، ليتم إعداد كمين تم على إثره مداهمة منزل المتهم الأول، حيث عثرت الشرطة على 4 أكياس بلاستيكية تحتوي على المواد المخدرة وميزان إلكتروني ومبلغ مالي.

وفي التحقيقات اعترف أن المضبوطات عائدة له ويحوز عليها بقصد التعاطي ويبيعه للراغبين، وأن هذه المواد اشترها من المتهم الثاني خليجي الجنسية، بينما أنكر المتهم الثاني صلته بالمواد المخدرة.

وخلال نظر القضية أمام هيئة المحكمة، قال المحامي علي حسن الحمادي الحاضر مع المتهم الثاني، إن الأوراق خلت من أي دليل يثبت قيام موكله بالاتجار في المؤثرات العقلية، ولم يتبين للمحكمة وجود أي محاولة شرائية سابقة على الضبط، وخلت من إثبات قيام المتهم بعرض تلك المواد على المتعاطين، وخلت أقوال شهود الإثبات من أنهم شاهدوا المتهم يتاجر بالمواد المخدرة.

ولفت الحمادي إلى أن الأوراق تشير إلى عدم ضبط أي مواد مخدرة مع المتهم الثاني، وأن اسمه، تم إدخاله بناء على أقوال مرسلة من المتهم الأول لم تستند بأي قرينة أو دليل، وهي تمثل محاولة لنفي الاتهام.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها تطمئن إلى ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار من أدلة الثبوت المتقدمة من النيابة العامة، وهو ثابت في الأوراق وشهادة الشهود، من ارتكاب المتهم الأول لجريمة حيازة المؤثر العقلي بقصد الاتجار، موضحة أن عينة المتهم الأول ثبت احتواؤها على المواد المخدرة.

أما فيما يتعلق بالمتهم الثاني، فأشارت المحكمة إلى أن التهم الموجهة إليه لم تتعضد بأي قرينة، ولم تطمئن المحكمة لأقوال المتهم الأول، وخلت من أي دليل بأن المتهم الأول صادق في أقواله، وأن دفع المتهم الثاني جاء متوافقاً مع الواقع.





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