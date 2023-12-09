مسؤولون وخبراء: أهمية ربط البحث العلمي بواقع الأعمال لتحقيق أهداف الاستدامة

أكد مسؤولون وخبراء أهمية ربط البحث العلمي بواقع الأعمال للمساهمة في مواجهة أبرز التحديات في عصرنا الحالي لتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق أهداف الاستدامة، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالمبادرات التي تطلقها مراكز الأبحاث في الجامعات، وربط ذلك بخطط التطبيق العملي في شكل منتجات وتفعيلها وطرحها في الأسواق ليستفيد منها المجتمع بشكل مباشر، جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي الذي عقدته جامعة هيريوت وات على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) وأطلقت خلاله «مركز هيريوت وات للمناخ»، والذي تضمن معرض التكنولوجيا النظيفة، حيث يوفر منصة للشركات لعرض حلولها النظيفة في حرم جامعة هيريوت وات بمجمع دبي للمعرفة.



شارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين والخبراء أبرزهم الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، الذي شغل سابقاً منصبي وزير التغير المناخي والبيئة ووزير تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات بالإضافة إلى مسؤولين ورجال أعمال.



قال الدكتور محمد المصلح – أستاذ مساعد في كلية الهندسة والعلوم الفيزيائية وباحث في مجالات الاستدامة بجامعة هيريوت وات دبي: «لقد أخذت جامعة هيريوت وات على عاتقها مهمة إطلاق مبادرات ومشاريع وأبحاث تهدف إلى تحقيق أهداف الاستدامة كجزء من رؤيتها المستقبلية، وبالتالي وجدنا أنها فرصة مثالية لتقديم الدعم اللازم للشركات الطموحة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا النظيفة أثناء استضافة مؤتمر الأطراف المعنى بتغيير المناخ COP28. حيث من خلال «مركز هيريوت وات للمناخ» الذي قمنا بافتتاحه تزامناً مع انطلاق مؤتمر المناخ، ونستقبل عدداً كبيراً من الزوار وصناع القرار والشخصيات المهمة والمدراء ورجال الأعمال في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى عدد كبير من الطلبة وتعتبر بمثابة فرصة للشركات لعرض ابتكاراتها ومشاركتها مع الفئات المختلفة من الحاضرين المهتمين بقضايا المناخ».





وأشار المصلح إلى أن هناك العديد من الحلول المبتكرة المعروضة في معرض التكنولوجيا النظيفة، منها ما تقدمه شركة Crover من خلال تقنية «سباحة الحبوب» لنظام إدارة تخزين الحبوب الآلي الذي يمكنه مراقبة جودة كميات الحبوب بكفاءة، وبالتالي تقليل الطلب/رفض الحبوب، وبالتالي تحسين الصحة والسلامة، واكتشاف التلف المحتمل، كما تأسست الشركة الإماراتية The New Old & Reloved من خلال نهج إعادة التدوير والابتكار، مما يمنح النفايات دورة حياة جديدة، وفرصة للامتلاك والاستخدام مرة أخرى. كما تقدم شركة SolarisKit أول مجمع حراري شمسي يتم تجميعه ذاتياً ومعبأ بشكل مسطح في العالم، والذي يحول الطاقة الشمسية إلى مياه ساخنة فعالة، مما يساعد على إزالة الكربون من التدفئة العالمية.



وتقدم شركة Smartrawl حلاً فريداً لمشكلة الصيد العرضي المتعلقة بالصيد بشباك الجر. وباستخدام الذكاء الاصطناعي للاحتفاظ بالمصيد بشكل انتقائي وموجه، يحتفظ هذا الحل فقط بالمصيد المرغوب فيه، ويطلق أنواعاً أخرى ويقضي على مصائد الأسماك المسرفة عن طريق التخلص من المصيد العرضي.

برامج نفايات ذكية



وأشار المصلح إلى أن منضمي المشاركات المهمة أيضاً حل تقني جيد، حيث يستخدم Scrapp مسح النفايات والأدوات الرقمية لبرامج النفايات الذكية التي تساعد الأشخاص والشركات على فرز النفايات بشكل صحيح وفعال. يتضمن ميزات مثل التذكيرات اليومية والإشعارات وخرائط التسليم لتقليل النفايات، بالإضافة إلى ما تقدمه Loch electronics وهي عبارة عن غسالة أطباق صغيرة 3 في 1 توضع على سطح الطاولة، مما يحقق الحفاظ على المياه بنسبة 91%، وتقليل الطاقة بنسبة 62%، وتقليل البصمة الكربونية بنسبة 88% مقارنة بالغسيل اليدوي. تم تصميم الكبسولة مع الأخذ في الاعتبار الأسر الصغيرة ذات الإمكانيات المادية المحدودة – التي تضم 50% من سكان العالم المتقدم.



كما تعمل تقنية Rockit على تحويل الصخور النفاذة إلى حواجز غير منفذة. إنه يوفر حاجزاً معدنياً دائماً مقاوماً للأس الهيدروجيني ويغلق مسارات التدفق تحت السطح. وهذا يمنع إطلاق الغاز الضار في الغلاف الجوي، وهي مشكلة كبيرة في صناعات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، وصناعات النفط والغاز.



ويعد KBRIQ® من Kenoteq أكثر قوالب البناء ابتكاراً التي دخلت السوق على الإطلاق. يحتوي على أعلى محتوى معاد تدويره من أي لبنة: ما لا يقل عن 90٪ من محتواه عبارة عن نفايات بناء معاد تدويرها ويساعد في تعزيز البناء المستدام.



بالإضافة إلى تقنية الطاقة الشمسية الحرارية الحاصلة على براءة اختراع من Soltropy تعمل على التقاط طاقة الشمس بسهولة لدعم احتياجات تسخين المياه. ويتميز النظام بأنه محصن ضد الجليد، ويحتوي على وحدات مرنة ويتكامل بسهولة مع أنظمة ومكونات التدفئة القياسية.



وتتيح شركة SunGreenH2 إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر بأسعار معقولة من خلال أجهزة التحليل الكهربائي الأعلى أداءً في العالم، والتي تستخدم مواد ذات بنية نانوية متقدمة خاصة بها. تعمل هذه المحللات الكهربائية على زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة دون استخدام معادن مجموعة البلاتين باهظة الثمن.



بالإضافة إلى ما تقدمه شركة Octopus Electric Vehicles خدمة كاملة للسيارات الكهربائية (EVs): بدءاً من رأى الخبراء بشأن التمويل، وحتى الصيانة، وتركيبات الشحن المنزلي، وتعريفات محددة للسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى المساعدة في شراء سيارة كهربائية. ويهدف إلى تحويل قطاع السيارات عن طريق تقليل تكلفة التحول إلى السيارة الكهربائية واستخدامها، وكذلك ما تقدمه شركة «إكثار» هو نموذج حاوية زراعية عمودية داخلية تعالج تحديات نقص الغذاء الإقليمي وانعدام الأمن من خلال مفهوم 3R للتقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير. فهو يتيح زراعة وحصاد المنتجات الطازجة في أي مساحة معينة غير مستخدمة ومتاحة، مع حماية البيئة.

أنظمة نمو ذكية



وقال المصلح إن شركة Wilo تقدم مجموعة واسعة من المضخات والأنظمة الذكية والموفرة للطاقة لتطبيقات التدفئة وتكييف الهواء والتبريد وإمدادات المياه بالإضافة إلى الصرف الصحي.



وتقوم شركة Daikin بتصنيع معدات التبريد باستخدام غاز التبريد R32، الذي تم تحديده على أنه الخيار الأكثر صداقة للبيئة لتحقيق أعلى مستوى من إزالة الكربون، وكذلك إن حل Hi-MO7 من لونغي، المصمم لقطاع المرافق، عبارة عن وحدة شمسية لتعزيز توليد الطاقة. وتشمل توفير تكاليف النظام، والأداء الممتاز لتوليد الطاقة، ودورة حياة مستقرة.



وتصمم أنظمة النمو الذكية (IGS) أنظمة ذكية للزراعة العمودية الداخلية تسمى أبراج النمو، وهي مؤتمتة بالكامل وتسمح للمزارعين بالتحكم في جميع العناصر البيئية، بما في ذلك الإضاءة والري ومستويات ثاني أكسيد الكربون وتوصيل المغذيات. فهي تساعد في التغلب على التحديات التي تواجهها الزراعة التقليدية، بما في ذلك الطلب المتزايد على الغذاء، والأثر البيئي، وتغير المناخ، والعوامل الاقتصادية.



كما تتخصص شركة Polypipe في مجموعة من حلول البنية التحتية الخضراء للتطبيقات التجارية والسكنية، والتي تساعد صناعة البناء والتشييد على إنشاء بيئات بناء أفضل.



وقال المصلح إن الأبحاث العالمية المستوى لجامعة هيريوت وات تركز على مواجهة التحديات العالمية وتقديم الفوائد للمجتمع المحلي. وتمثل معاهدنا البحثية الأربعة حول العالم، بكونها مراكز للتميز والتعاون يدعمها التوسع العالمي وتعاونها الدولي الكبير الطويل الأمد بعالم الأعمال والصناعة. وسيقوم المعرض البحثي بتوضيح كيفية عمل معاهدنا البحثية ذات المستوى العالمي لتحقيق مستقبل أكثر استدامة.



مؤكداً أن الجامعة تلتزم بالاستدامة البيئية. إذ تحرص على مواءمة حضورنا العالمي في التميز التعليمي والأبحاث الرائدة عالمياً، مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ونعمل في جامعة هيريوت وات على تطوير برنامج تدريبي خاص لمحو الأمية الكربونية لجميع الموظفين والطلاب والخريجين من مختلف أنحاء العالم. كما سيتم عرض مجموعة من المبادرات الجامعية التي تساهم في إعداد خريجينا كـ«قادة المستقبل» من أجل دفع الممارسات المستدامة، وذلك خلال معرض مهارات المستقبل.

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