المجر تستعرض ابتكاراتها العلمية في (كوب28)

قدم الدكتور نوربرت سيزماديا، كاتب الدولة الأسبق بوزارة الاقتصاد الوطني - رئيس مجلس أمناء جامعة جون فون نيومان في جناح دولة المجر (هنغاريا)، رؤيته والتي تضمنها كتابه الذي يحمل اسم «جيو فيجن» في قمة المناخ (COP28)، وقدم من خلاله إجابات عن العديد من الأسئلة في عصرنا من منظور جغرافي، بما في ذلك دور اندماج مختلف الكائنات الحية، وربط العمليات الاقتصادية. يشير الجغرافي والقائد الأكاديمي إلى أن الجغرافيا هي أكثر من مجرد رسم الخرائط. الجغرافيا هي أداة، لأنه من خلال تعلم الخرائط نكتسب أيضاً لغة بصرية مثيرة ومتعددة الاستخدامات.

من خلال المشاركة في قمة المناخ COP28 وعرض ابتكاراتها، تهدف جامعة جون فون نيومان إلى زيادة الوعي بقدرتها على إنتاج رأس المال البشري الذي سيكون ضرورياً للنمو الاقتصادي في المستقبل.

وكان جناح «كيكسكيميت» الجامعة المجرية ومركز تطوير صناعة السيارات المجرية حيث عرض مركبة الجامعة متعددة الوظائف التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية «نيومان H2».

وصلت جامعة كيكسكيميت، إلى دبي بأحدث ابتكاراتها في مجال السيارات، نيومان H2. ويعد هذا التطور الفريد نموذجاً سابقاً لعصره ويحدد اتجاهاً واضحاً للتنمية التكنولوجية المستدامة. وتم تطوير جميع أجزاء السيارة النموذجية متعددة الوظائف، التي تعمل بالطاقة الشمسية والهيدروجين، في الجامعة، ويصل مداها إلى 150 كيلومتراً على الهيدروجين، ويصل إلى 100 كيلومتر على طاقة البطارية.

يعد هذا تطوراً بارزاً لأن خيارات إنتاج الهيدروجين القائم على الوقود الأحفوري المستخدمة حتى الآن قد خلقت ضغوطاً بيئية تتعارض مع أهداف حماية المناخ. ومع ذلك، فقد تغير اتجاه البحث بسبب الامتصاص الشامل لإنتاج الهيدروجين من الطاقة الخضراء، استناداً إلى تقنية التحلل المائي المعروفة الآن على نطاق واسع. يمكن تنقية المواد الخام من مياه الصرف الصحي.

ومع ذلك، فإن الجانب الأهم في نيومان H2 ليس فقط التشغيل المعتمد على الهيدروجين، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، والذكاء الاصطناعي، لأن الابتكار في شكله الحالي ليس منتجاً سوقياً في المقام الأول، بل هو رمز يوضح المستقبل تماماً إمكانات مؤسسة التعليم العالي في كيكسكيميت والمهام التي حددتها للسنوات القادمة.

وبالتالي، يمكن اعتبار «نيومان H2» بمثابة منصة بحثية وتعليمية يمكن دمجها في منهجية علمية وتعليمية رائدة. تمثل التطورات الميكانيكية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات المطبقة في السيارة وتؤهل الكفاءة البحثية والجودة التعليمية والسمعة لجامعة جون فون نيومان. ولذلك لم يركز تطوير النموذج الأولي على إنشاء منتج قابل للتسويق، بل على خلق الفرصة لتطوير واختبار أنظمة الطاقة المتجددة المبتكرة في ظروف الحياة الحقيقية في الجامعة. الجامعة موجودة في دبي كمؤسسة تطمح إلى أن تكون من بين الأفضل في أوروبا والعالم في غضون 5 سنوات.