الزمالك يفوز على ساجرادا الأنجولي ويقترب من بلوغ دور الثمانية بالكونفيدرالية



اقترب الزمالك من بلوغ دور الثمانية ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، وذلك عقب فوزه على ضيفه ساجرادا الأنجولي 1 / صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية للبطولة.

ورفع الزمالك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ست نقاط عن أبو سليم الليبي صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدا الأحد مع فريق أكاديمية سوار الغيني.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ساجرادا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، فيما يتذيل أكاديمية سوار الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وسجل أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 42.

ودخل الزمالك المباراة بضغط كبير على منافسه، حيث استعان مدربه معتمد جمال على الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري.

ورغم الضغط الهجومي الكبير من جانب الزمالك، إلا أن حارس مرمى ساجرادا تألق في التصدي للهجمات الخطيرة من هجوم الفريق المصري، وأبعد أكثر من فرصة خطيرة خاصة من سيف الدين الجزيري في الدقيقة 20 ومحمد عبد الغني في الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 42 سجل الزمالك هدف المباراة الوحيد عن طريق زيزو، الذي سدد كرة أرضية زاحفة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن شباك ساجرادا.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، واصل الزمالك سيطرته على مجريات المباراة، وسدد زيزو كرة قوية داخل منطقة الجزاء، لتصطدم بالعارضة في الدقيقة 50.

على الجانب الأخر، لم يشن الفريق الأنجولي العديد من الهجمات على مرمى الزمالك، واكتفى بالتواجد في منطقة جزائه.









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