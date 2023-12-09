محمد صلاح يواصل رحلته لنادي العظماء مع ليفربول



وصل محمد صلاح إلى هدفه رقم200 مع ليفربول، وذلك بعدما نجح فريقه في قلب تأخره إلى فوز على كريستال بالاس 2 /1، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة

القدم.

وتستعرض وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أرقام النجم المصري مع ليفربول.

ونجح صلاح في إظهار إمكانياته فور وصوله إلى ليفربول قادما من روما مقابل 3ر34 مليون جنيه إسترليني (1ر43 مليون دولار) في عام 2017، حيث سجل 32 هدفا في أول مواسمه مع الفريق، وكان ذلك رقما قياسيا في 38 مباراة بالدوري الإنجليزي، حتى نجح النرويجي إرلينج هالاند في تحطيم ذلك الرقم بتسجيله في 36 مباراة لمانشستر سيتي الموسم الماضي.

وسجل صلاح 44 هدفا في كل المسابقات مع ليفربول، ويظل ذلك الرقم الأعلى في

مسيرته مع الفريق حتى الآن، رغم أنه سجل 19 هدفا على الأقل في كل موسم خاضه ببطولة الدوري، و31 هدفا مع ليفربول في كل البطولات في موسمي 2020/2021 و2021/2022.

وهز صلاح الشباك في 148 مناسبة في 234 مباراة مع الفريق في بطولة الدوري، مع هدفين سجلهما سابقا مع تشيلسي، وجاء الهدف الذي

سجله في شباك كريستال بالاس اليوم ليصبح رقم 150 في بطولة الدوري، ليحتل المركز العاشر في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي متجاوزا رقم مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

وسجل صلاح 42 هدفا لليفربول في دوري أبطال أوروبا، وأضاف ثلاثة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، مع خمسة أهداف في كأس الاتحاد الإنجليزي وهدف في بطولتي كأس الرابطة والدرع الخيرية.

وعرض ليفربول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الطريقة التي سجل بها صلاح أهدافه، حيث جاءت 162 منها بقدمه اليسرى و30 هدفا بالقدم اليمنى، بالإضافة إلى ثمانية أهداف بالرأس.

"حينما تسجل 200 هدف، فإنك تحقق ذلك لأنك فقط لاعب مميز للغاية".

هكذا قال الألماني يورجن كلوب،

المدير الفني لليفربول في تصريحات لإذاعة "تاك سبورت" عقب صافرة نهاية المباراة في "سلهرست بارك" وأصبح صلاح اللاعب الخامس فقط في تاريخ ليفربول الذي يسجل هذا العدد من الأهداف، بعد كل من إيان راش وروجر هانت وجوردون هودجسون وبيلي ليدل.

وجاءت أهداف صلاح في 327 مباراة بكل البطولات بمعدل تسجيلي بلغ 61ر0 هدف في المباراة الواحدة، وهو معدل أفضل من جميع اللاعبين فيما عدا هودجسون الذي سجل 241 هدفا في 377 مباراة بمعدل وصل إلى 64ر0 في المباراة.

ويعتبر راش الهداف التاريخي لليفربول في كل البطولات برصيد 346 هدفا في 660 مباراة بين عامي 1980 و1996، علما بان تلك الفترة تخللها تواجده في فريق يوفنتوس الإيطالي، وهو يحتل المركز السادس في ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة مع ليفربول، خلف كل من إيان كالاجان (857 مباراة) وجيمي كاراجر وستيفان جيرارد وراي كليمنس وإيملين هيوز.

من جانبه سجل هانت 285 هدفا في 492 مباراة، ليحتل المركز الثاني متقدما على هودجسون، ويبقى ليدل هو التحدي المقبل لصلاح بعدما سجل 228 هدفا في 534 مباراة مع ليفربول بين عامي 1938 و1961.

ويشكل اللاعبون المذكورون قائمة أفضل هدافين لليفربول في الدوري، حيث يحتل راش المركز الثالث خلف هانت (سجل راش 229 هدفا وهانت 244) وهودجسون (233 هدفا) فيما سجل ليدل 215 هدفا، وسيستغرق الأمر وقتا طويلا قبل أن ينجح صلاح في تصدر تلك القائمة.

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