ماذا قال محمد صلاح بعد إحراز 200 هدف بقميص ليفربول؟



عبر محمد صلاح مهاجم ليفربول عن سعادته بإنجازه التاريخي الذي تحقق في فوز فريقه على كريستال بالاس 2 / 1 السبت في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز مبديا تفاؤله بقدرات فريقه على التتويج بالألقاب في نهاية الموسم.

سجل صلاح هدف التعادل لليفربول رافعا رصيده إلى 200 هدف بقميص فريقه الإنجليزي في كل البطولات ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ النادي والأول منذ بداية القرن الحادي والعشرين.

تحدث قائد منتخب مصر عن إنجازه التاريخي مع ليفربول عقب اللقاء، قائلا عبر قناة TNT سبورتس "أنا سعيد بالرقم القياسي إنه شعور عظيم، ولكن يبقى الشيء الأكثر أهمية هو أننا فزنا بالمباراة".

كما أشاد محمد صلاح بزميله هارفي إليوت الذي سجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، مضيفا "إنه فتى جيد ويتعلم، وأحاول دائما تشجيعه في التدريبات، وأعتقد أن أمامه مستقبل جيد".

وسئل محمد صلاح أيضا عن التشابه بين الجيل الحالي والفائز بلقب الدوري الإنجليزي في 2020، ليجيب "أرى أن الفريق يتمتع برغبة وعقلية في القتال بقوة حتى النهاية ونحاول أن نواصل مسيرتنا بشكل جيد".

أشار صلاح في ختام تصريحاته "ليفربول لديه حاليا فريق مختلف لأن هناك 6 أو 7 لاعبين جدد، يتسمون بأن لديهم رغبة في التعلم وهم بالفعل عناصر رائعة وبإمكاننا أن نحقق إنجازا استثنائيا في هذا الموسم".

ويعتلي ليفربول قمة الترتيب في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أرسنال الذي سيواجه أستون فيلا في وقت لاحق اليوم السبت.

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