فيديو إحراق الجنود الإسرائيليين للتبرعات يثير الغضب في إسرائيل

سادت حالة من الغضب لدى شرائح من الرأي العام الإسرائيلي، بعد أن تداول فيديو يظهر قيام جنود بإهمال أطنان من التبرعات التي أرسلت إليهم، ووصل الأمر بهم حد إحراق كميات منها.

ويبين الفيديو جنديا في موقع ما، لم يحدده في قطاع غزة، وتحيط به عدد من الآليات العسكرية.

وبعد ذلك، يسير الجندي الإسرائيلي ليظهر كميات كبيرة من التبرعات الملقاة على الأرض بطريقة عشوائية، ثم يظهر صناديق تحتوي على معلبات جرى إحراقها.

وقال الجندي إنه جرى حرق هذه الصناديق من أجل إشعال النيران لتقي الجنود برد الشتاء القارس.

وسار الجندي مرة ثالث ليظهر ملابس قذفها الجنود على الأرض.

وأفادت " قناة سكاي نيوز عربية " بأن الفيديو أثار غضب الشارع الإسرائيلي، الذي جمع تبرعات بالملايين للجنود الذين لم يعيروا تلك التبرعات اهتماما.

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