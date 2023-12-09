وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت إن فلسطينيين قُتلا برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة دورا وبلدة عزون بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة أن الشاب القتيل من دورا اسمه ساري عمرو ويبلغ من العمر 25 عاما.

وذكرت في بيان جديد لها "استشهاد الفتى محمود باسم ابو هنية (17 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة عزون قضاء قلقيلية".

وقال نادي الأسير الفلسطيني "أعدمت قوات الاحتلال خلال حملة الاعتقالات ساري عمرو بعد أن أطلقت عليه النار هو وشقيقه إلى أن أعلن عن استشهاده قبل قليل".

وأضاف النادي في بيان له أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مساء أمس الجمعة وفجر اليوم 15 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3700 شخص.

ولم يصدر تعقيب بعد من الجيش الإسرائيلي حول ما جرى في دورا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل منزل الشاب القتيل فوارغ رصاص إضافة إلى مشاهد لتدمير محتويات المنزل.

ولم يتسن لرويترز التحقق من تلك اللقطات بشكل مستقل.

وقالت وزارة الصحة إن فلسطينيا توفي اليوم متأثرا بإصابته أمس الجمعة خلال مواجهات في مخيم الفارعة شمال الضفة الغربية ليرتفع بذلك عدد القتلى من المخيم في مواجهات الأمس إلى سبعة.

وأضافت الوزارة في بيان "استشهاد الشاب رامي جمال الجندب (25 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها أمس برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة".

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