أبقى ليفربول في الصدارة.. أستون فيلا يواصل إسقاط الكبار ويهزم أرسنال في مباراة مثيرة

حقق أستون فيلا رقما قياسيا على مستوى النادي بفوزه رقم 15 على التوالي على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه 1-صفر على أرسنال في مباراة مثيرة السبت ليحرم فريق المدرب ميكل أرتيتا من العودة للصدارة.

ورفع ليفربول الذي وضع نفسه في موقع جيد قبل مواجهة مانشستر يونايتد وأرسنال قبل نهاية السنة، رصيده إلى 37 نقطة، واستفاد من هدية أستون فيلا الذي واصل إسقاط الكبار بتغلبه على ضيفه أرسنال المتصدر السابق ووصيف بطل الموسم الماضي 1-0 على ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام.

ويحتل أستون فيلا، الذي صعق مانشستر سيتي 1-صفر يوم الأربعاء، المركز الثالث برصيد 35 نقطة من 16 مباراة بينما يحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعدما تخطاه ليفربول في الصدارة برصيد 37 نقطة.

وسجل هدف المباراة الوحيد جون ماكجين في الدقيقة السابعة بعد انطلاقة من ليون بايلي من الجانب الأيمن قبل أن يمررها إلى قائد أستون فيلا الذي‭ ‬ استقبل الكرة بصورة جيدة قبل أن يستدير لمواجهة المرمى ويسددها في هذه الأثناء إلى داخل الشباك.

وظن أرسنال أنه أدرك التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحكم ألغى الهدف بعد أن تبين بمراجعة حكم الفيديو المساعد أن كاي هافرتس لمس الكرة بيده قبل أن يسددها في مرمى إيمي مارتينيز بعد ارتباك أمام المرمى.

وتابع أرتيتا، الذي خسر فريقه بعد أربعة انتصارات متتالية، المباراة من المدرجات بعد إيقافه مباراة واحدة إثر حصوله على البطاقة الحمراء الثالثة هذا الموسم.







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