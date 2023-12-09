مهرجان دبي للتسوق يخوض أفضل التجارب لإمتاع الزوار

يوفر مهرجان دبي للتسوق تجربة لا تُنسى، تتجاوز عروض التسوق والتخفيضات والعروض الترويجية المذهلة، حيث يقدم على مدار 38 يوماً، مجموعة ممتعة من الفعاليات الجذابة المصممة خصيصاً للعائلات، والتي تعدكم بذكريات لا تنسى، مليئة بالفرح والسعادة. ويقدم المهرجان عروضاً ترفيهية حية، وعروض طائرات الدرون الجذابة، إضافة إلى إمكانية زيارة أرض العجائب الشتوية الاستثنائية، ضمن الكثير من التجارب الممتعة، التي تنتظر كل فرد من أفراد العائلة في كل يوم، وفي كل مكان في المدينة.

عروض ضوئية

وتقدم فعالية «أضواء دبي»، عرضاً استثنائياً لزينة ضوئية رائعة طوال مهرجان دبي للتسوق حتى 14 يناير 2024. وتعاونت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام، مع فنانين ومصممين ومهندسين معماريين، إلى جانب استوديوهات عالمية لعرض إبداعاتهم المذهلة في مواقع مختلفة في جميع أنحاء المدينة. وتستعد منطقة السيف التاريخية في دبي، لإبهار زوارها، وستضفي أضواء النيون على سوق الذهب مزيداً من الأناقة، وتحولها إلى منطقة تفيض بالإيجابية والإلهام. فيمكن القيام بنزهة ممتعة لمشاهدة العروض المميزة للافتات النيون النابضة بالحياة، والتي تشع كل منها برسائل راقية.



ودعت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الزوار ألّا يفوّتوا أيضاً المنظر الساحر لـ 40 عبرة تضيء خور دبي، والتي تعتبر خلفية مثالية لالتقاط صور مذهلة.



ويمكن أيضاً البحث عن مجسم الثنائي المحبوب «ذا أنوكي»، حيث ينبض بالحياة تحت السماء المضاءة بالنيون في منطقة السيف، وكذلك أيضاً في حي دبي للتصميم، وحتا، واتصالات إم أو تي بي، وذلك خلال دورة «أضواء دبي» الجديدة في مهرجان دبي للتسوق. وفي الوقت نفسه، سيوجد كل من مدهش ودانة، الشخصيات المحبوبة في المدينة في سيتي سنتر مردف، حيث سيحظى المتسوقون بفرصة رؤية شخصية مدهش بطول 10 أمتار. كما ستبث فعالية «عجائب الأمازون»، الحياة في الشاطئ الغربي من نخلة جميرا، عبر العروض المذهلة المستلهمة من غابات الأمازون المطيرة، في الفترة من 13 ديسمبر 2023 حتى 30 يناير 2024، والتي ستشكل خلفية مثالية للصور التي تُنشر على إنستغرام.



يعتبر مهرجان «سول دي إكس بي»، من أهم الإضافات ضمن أجندة مهرجان دبي للتسوق، وهو مهرجان يحتفل بأسلوب الحياة والثقافة المجتمعية في المنطقة. ويشمل المهرجان الذي يتم تنظيمه في حي دبي للتصميم، اليوم 10 ديسمبر 2023، العديد من البطولات الرياضية، وحفلات الدي جي، والعروض الحية للعديد من الفنانين، بمن فيهم نجم الحفل الرئيس باستا رايمز، بالإضافة إلى العديد من فناني الراب المبدعين، مثل جاداكيس وتوبي نويني وبيغ دادي كين وأوديسي وسولجا وليل زي، أول مغنية راب تركية. كما سيتم تنظيم العديد من الأنشطة وورش العمل والبرامج، بإشراف مصممين ومبدعين وخبراء، بمشاركة العلامات التجارية من جميع أنحاء المنطقة.



بلاد العجائب الشتوية

ويمكن للزوار الاستمتاع بالاحتفالات المبهجة، والتجمعات العائلية مع مهرجان دبي للتسوق، الذي يقدم مجموعة كبيرة من عجائب الشتاء في جميع أنحاء دبي، بشكل لم يسبق له مثيل.



وخلال الفترة من 15 ديسمبر 2023 حتى 17 يناير 2024، تقدم لكم مدينة إكسبو دبي فعالية «مدينة الشتاء» متعة وتشويق لا ينتهيان للزوار من جميع الأعمار، حيث ستنبض قبة الوصل بالحياة، من خلال العروض الضوئية الاحتفالية الآسرة. كما يمكن تعزيز متعة العائلات في موسم الأعياد، من خلال زيارة الأسواق المبهجة، ومغارة هدايا الأطفال. وتحتفي المدينة بفصل الشتاء، من خلال شجرة شاهقة يبلغ ارتفاعها 16 متراً، مع تساقط الثلوج والألعاب التفاعلية والحيوية والعروض الترفيهية الحية الممتعة. وفي الوقت نفسه، لا يكتمل موسم الشتاء في دبي دون زيارة سوق الاحتفالات في مدينة جميرا. وسيقام هذا البازار الرائع في الفترة من 15 ديسمبر 2023 وحتى 7 يناير 2024، وسيحتوي على شجرة بطول 36 قدماً، إلى جانب أكشاك طعام موسمية، وأنشطة عائلية غامرة، بما في ذلك قطار القطب الشمالي، والبنجي المكون من أربع حارات، ودوامة البندقية. كما ستكون هناك أيضاً أغانٍ حية لعيد الميلاد، وفرصة لركوب العبرة مع سانتا، وتزيين منزل خبز الزنجبيل.



إضافة إلى ذلك، سيحب سكان المدينة وزوارها الأجواء الاحتفالية في الهواء الطلق في فندق حبتور بالاس دبي، والتي تستمر حتى 31 يناير 2024، وتتضمن عربات الطعام اللذيذة، والعروض الحية الممتعة، وشجرة العيد الضخمة، والكثير من وسائل الترفيه المناسبة لجميع الأعمار. وكما هو الحال دائماً، توقعوا الاستمتاع بالأطباق اللذيذة من عدد من المطاعم، مع الفقرات الاحتفالية التي يقدمها المطربون المحليون الموهوبون. وسيعشق الصغار الزينة في كل مكان، إضافة إلى الزيارات اليومية من سانتا.

عروض ترفيهية حية

وتعتبر العروض الترفيهية ركيزة أساسية في مهرجان دبي للتسوق. حيث يقدم المهرجان مجموعة كبيرة من الفنانين المستعدين لإبهار العائلات بمواهبهم وعروضهم الاستثنائية. وإضافة إلى العروض الموسيقية الممتعة، والعروض المسرحية والغنائية المذهلة، تقام مجموعة رائعة من العروض الموسيقية الحية التي لا ينبغي تفويتها، ما يضمن تجارب لا تُنسى للجميع، خلال دورة هذا العام.



وتتضمن هذه العروض المميزة، التحفة المسرحية الراقصة «سلافا سنو شو» Slava's SNOW SHOW، في دبي أوبرا، وهي مسرحية رائعة، استحوذت على قلوب الملايين منذ عرضها للمرة الأولى في عام 1993. وسيصل هذا العرض المسرحي المميز إلى دبي، ليقدم أداء رائعاً، تستمر إلى اليوم 10 ديسمبر 2023. فقد أبهر هذا العرض الجماهير، وأسعدهم في عدد كبير من المدن، وأضفى البهجة على الأطفال والكبار، على حد سواء، ونقلهم إلى عالم العجائب. ويعتبر هذا العرض المسرحي تجربة آسرة، تثير إحساساً بالحنين، وتذكر البالغين باللحظات السحرية من طفولتهم.



إضافة إلى ذلك، يمكن الاستمتاع بأمسية ترفيهية مليئة بالعروض الغنائية الممتعة في أمسية «ريوايند ريلوديد» Rewind Reloaded، في كوكا كولا أرينا، اليوم 10 ديسمبر 2023. وتقدم هذه الأمسية المليئة بالمرح، مجموعة من أبرز نجوم بوليوود، في تجربة لن تُنسى، وفي ليلة مثالية لأفراد العائلة من البالغين. وسيعتلي المسرح في هذه الليلة أشهر نجوم الغناء في بوليوود، من أمثال «أوديت نارايان» و«ألكا ياغنيك»، في أجواء من المتعة والبهجة الموسيقية. لا ينبغي تفويت هذه الحفلة الموسيقية، التي ستقدم تجربة مسلية لا تُنسى للجميع.



ودعت إدارة المهرجان الكبار والصغار للانطلاق في رحلة لا تُنسى، مع وصول النجم الأمريكي الشهير على موقع يوتيوب، «بليبي»، إلى دبي، ضمن جولته «جولة حول العالم». وسيقام العرض في يومي 12 و13 ديسمبر في كوكا كولا أرينا، ويدعو الجميع للاستمتاع بتجربة ساحرة مليئة بالغناء والتعلم والرقص. تأكدوا من حجز تذاكركم، والاستعداد لقضاء وقت استثنائي مع بليبي. ولكن المتعة لا تتوقف عند هذا الحد! فخلال مهرجان دبي للتسوق، سيستمتع الصغار أيضاً بفعالية «باو باترول»، في دبي فستيفال سيتي مول، والتي ستقام في الفترة من 12 حتى 28 يناير 2024، بين الساعة 5 مساءً و10 مساءً. وهناك أيضاً العروض المسرحية الممتعة، والأنشطة الجذابة للأطفال، مثل تركيب المكعبات الضخمة، وفرصة للقاء وتحية الأبطال الأسطوريين في «أدفنشر باي». ولن يرغب الأطفال في تفويت هذه الفعاليات، لذا، حددوا المواعيد في أجندتكم، وتوجهوا إلى دبي فستيفال سيتي مول، للاستمتاع بتجربة لا تُنسى، خلال مهرجان دبي للتسوق.

متعة عائلية للجميع

توفر دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوق، خيارات تناول الطعام بالخارج أكثر من أي دورة سابقة، وتعتبر أفضل وقت للعائلات للاستمتاع بأمسية خاصة من الأطعمة اللذيذة. ويقدم المهرجان مجموعة واسعة من تجارب تذوق الطعام، التي يمكنكم الاستمتاع بها، في حال رغبتكم في خوض مغامرة في الهواء الطلق، في «ذا باي باي سوشيال»، في دبي فستيفال سيتي مول، أو الاستمتاع بالأطعمة اللذيذة من مجموعة متنوعة من عربات الطعام، أو استكشاف الأكشاك الموسمية، والمشاركة في الأنشطة العائلية في حديقة مشرف.



وفي الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر، ستقدم الدورة الأولى من فعالية «كانتين X»، المأكولات اللذيذة، والعروض الترفيهية المناسبة للعائلة، مع الكثير من وسائل الترفيه للأطفال، خلال الفعالية التي تستمر لمدة أسبوعين. وستصبح حديقة مشرف بوصول «كانتين X»، الوجهة الشتوية المثالية للعائلات خلال هذه الفترة، مع مناطق الألعاب القابلة للنفخ والترامبولين والبانجي المخصصة للأطفال، فيما يمكن للآباء الاسترخاء والاستمتاع بالأفلام القديمة من السينما الأوروبية والهندية والعربية، من سياراتهم في منطقة وقوف السيارات. وتتوفر أيضاً العديد من أكشاك الطعام والمطاعم المؤقتة في الحديقة.



ولا تفوتوا تجربة التسوق الممتعة في سوق الفريج، الذي يقام داخل منتزه الورقاء الخلاب، في الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر 2023. ويدعوكم هذا السوق الليلي الساحر لاستكشاف كنز من المنتجات الفريدة، التي تضم مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية والناشئة. ويمكنكم عيش أجواء نابضة بالحياة، مع مشاهدة مجموعة أنيقة من السلع المصنوعة يدوياً، ومنتجات الأزياء والحلي الرائعة، التي من المؤكد أنها ستلفت الأنظار. إضافة إلى ذلك، يمكنكم عيش تجربة استثنائية لتذوق الأطعمة والمشروبات اللذيذة الحصرية في سوق الفريج، وصنع ذكريات لا تُنسى، أثناء زيارتكم لهذا السوق.

اتصالات إم أو تي بي: عندما يلتقي عالم الأزياء مع الترفيه وفنون الطهي

وتعود فعالية «اتصالات إم أو تي بي» الرائدة لمهرجان دبي للتسوق هذا العام، في الفترة من 5 حتى 14 يناير 2024 في حي دبي للتصميم، مركز الإبداع والتصميم في دبي. وتجمع بين العلامات التجارية المحلية والعالمية، وعربات الطعام اللذيذة، والعروض الترفيهية الحية الجذابة، وتعد مكاناً مثالياً للاستمتاع بالطقس الشتوي الرائع في دبي، مع أنشطة تناسب جميع الأعمار، بما في ذلك متجر فينتي بيوتي المؤقت، ومعركة الرقص، ومنطقة الألعاب الإلكترونية.



يحظى مهرجان دبي للتسوق، بدعم من الراعي الرئيس جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وهم: مجموعة الفطيم «دبي فستيفال سيتي مول»، و«فستيفال بلازا»، والسيف، ومجموعة الزرعوني «ميركاتو»، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و«بلوواترز»، و«سيتي ووك»، وطيران الإمارات، و«إينوك»، واتصالات من e&، وماجد الفطيم «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر ديرة»، ونخيل مولز «ابن بطوطة مول»، و«سوق التنين 2»، و«بالم ويست بييتش»، و«نخيل مول»، و«ذا فيو»، و«ذا بييتش»، و«ذا أوتلت فيليدج».

ودعت الزوار إلى الاستمتاع بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم، في المدينة التي لا مثيل لها، مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق، حتى 14 يناير 2024، استعدوا للاستمتاع بالطقس المنعش، ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها، خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان، العديد من المغامرات المشوقة في كل زاوية من زوايا المدينة، من التجارب الساحرة، إلى الأنشطة الترفيهية الاستثنائية في كل يوم، ولمدة 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة، والأسواق والمعارض المؤقتة، التي تقدّم منتجات محلية حصرية، والعلامات التجارية العالمية الفاخرة، وغيرها من عروض التجزئة التي تناسب الجميع.