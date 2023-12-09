شراكة بين «باونز» و«اتصالات من &E» لتعزيز تجربة العملاء

أعلن برنامج الولاء لأسلوب الحياة باونز، والذي يقع مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن شراكة استراتيجية مع تطبيق بسمات من «اتصالات من &e»، ما يوفر قاعدة عضوية جماعية تضم خمسة ملايين شخص، مع فرصة فريدة للوصول إلى برنامجين متميزين للولاء. ويمكن للأعضاء الآن استخدام نقاطهم التي تم تجميعها بشكل متبادل مع مجموعة واسعة من الشركاء، ما يوفر لهم تجربة ولاء متعددة الاستخدامات.



ويمكن لأعضاء باونز دمج حساب بسمات الخاص بهم بسهولة مع تطبيق باونز، واختيار استبدال نقاط بسمات الحالية الخاصة بهم بنقاط باونز وكذلك استبدال نقاط باونز بنقاط بسمات.



ويعتبر برنامج «بسمات» أحد أكبر برامج التفاعل الخاص بأسلوب الحياة في دولة الإمارات، ويضم أكثر من أربعة ملايين عضو وهو متاح أمام جميع المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة.

ويقدم تطبيق بسمات مكافآت يومية لأعضائه من خلال كسب واستبدال نقاط بسمات لدى اتصالات عن طريق الخدمات الإلكترونية وتوصيل الطعام ومشتريات البقالة والخدمات المنزلية، إلى جانب الحصول على مزايا تتعلق بالمطاعم والتسوق، والترفيه، والصحة، والسفر.



ويمكن للعملاء ممن ليس لديهم ما يكفي من النقاط ويرغبون في استرداد العروض ضمن شبكة شركاء باونز الواسعة، تحويل نقاط بسمات، إما جزئياً أو كلياً، للحصول على مزايا ومكافآت رائعة. كما يتوفر أمامهم خيار تحويل 4 آلاف نقطة بسمات إلى ألف نقطة باونز، أو بدلاً من ذلك، يمكن للأعضاء تحويل ألفي نقطة باونز إلى ألف نقطة بسمات.



وتعليقاً على علاقة الشراكة، قال طارق دامرجي، الشريك والمؤسس المشارك لــ باونز: «يواصل برنامج الولاء باونز التزامه الثابت بتعزيز تجربة ولاء شمولية، بما في ذلك الحصول على توفير فوري من ما يزيد على 35 شريكاً في قطاع البقالة والسفر وتناول الطعام والمجوهرات والإلكترونيات وغيرها الكثير، إضافة إلى سهولة دفع فواتير الهاتف والماء والكهرباء والإنترنت وشراء بطاقات الهدايا. إن التعاون مع تطبيق بسمات، يجعل من كسب واستبدال نقاط باونز وبسمات أمراً في غاية السهولة، لتمكين الأعضاء من الاستفادة بشكل أكبر من تجارب التسوق وتناول الطعام والترفيه».



وقال أنطونيو ريكياردي، نائب رئيس أول الاستعلام عن العملاء والارتباط في «اتصالات من &e»: «في الأشهر الأخيرة، حسنت باونز وبشكل ملحوظ من العروض المقدمة للأعضاء من خلال إطلاق تطبيقها المتطور ومجموعة موسعة من المزايا الحصرية والعروض الشخصية.

وتوفر الشراكة مع باونز إضافة قيّمة جديدة إلى شبكة بسمات لتبادل المكافآت، ونحن على ثقة أن الشراكة الجديدة ستحظى باستحسان الأعضاء الذين يتطلعون للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات وسبل تضمن لهم الراحة، فيما ستوفر لكلا الطرفين الفرصة لاستخدام رؤى مشتركة تستند إلى البيانات، لتشكيل وتطوير استراتيجيات متطورة في تفاعل المستهلكين».