جميرا أبراج الإمارات تفتتح المنطقة الشتوية لاحتفالات الأعياد

شهدت دبي افتتاح المنطقة الشتوية والسوق الاحتفالي الموسمي الحافل بالعروض الترفيهية والألعاب، بالتعاون مع جميرا أبراج الإمارات، ومن المقرر أن يستمر السوق من 14 ديسمبر 2023 إلى 5 يناير 2024، وستنطلق فعاليات السوق في تراس بلازا جميرا أبراج الإمارات مع إطلالة على متحف المستقبل الشهير، مما يجعل من الحدث السنوي تجربة لا تُنسى، وزيارة السوق مجانية للجميع، مما يضمن إمكانية الحضور للجميع، للتمتع باحتفاليات الموسم، مع وجود رسوم للمشاركة في بعض الأنشطة.

وقال توماس جاتيف، الشريك المؤسس والشريك الإداري في «M2L Concepts» المنظم للحدث: «بعد النجاح الباهر، الذي حققته فعالياتنا السابقة مثل المجلس الرمضاني وأنشطة كأس العالم لكرة القدم، والتي استقبلت أكثر من 40 ألف زائر، تعمل M2L Concepts على تقديم نفس التجربة المذهلة في نفس الموقع المميز. نفتخر بقدرتنا على خلق تجارب لا تنسى لضيوفنا، ونحن على ثقة بأن المنطقة الشتوية ستكون علامة فارقة أخرى في مسيرتنا ومهمتنا بتعزيز الفرح والبهجة في دبي وإضفاء الروح الاحتفالية إلى الحياة هنا».

سيحول هذا الحدث تيراس بلازا جميرا أبراج الإمارات إلى أرض عجائب شتوية مكتملة بشجرة عيد ميلاد عملاقة، ورجال ثلج ضخم، وأضواء احتفالية، مما يوفر تجربة مثالية ولحظات من العمر على إطلالة متحف المستقبل، ولإضفاء الشعور بالدفء والرضا على قلوب الزوار والضيوف ستقدم مجموعة مختارة من شاحنات الطعام طيفاً من الوجبات الخفيفة والمشروبات اللذيذة.