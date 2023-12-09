مؤتمر في دبي يبحث منهجيات الحفاظ على العملاء وأتمتة التسويق

شهدت دبي إقامة مؤتمر «انجيجمنت» بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين بمن فيهم الرؤساء التنفيذيون لشؤون التسويق والمسوقين والمسؤولين التنفيذيين في عدد من المؤسسات المتخصصة لمناقشة منهجيات الحفاظ على العملاء، وتقديم مجموعة متنوعة من الرؤى المحددة والخاصة بالقطاعات المختلفة.

نظمت الفعالية مؤسسة «ويب انجيجمنت» المنصة المختصة بأتمتة التسويق، والتي أشارت إلى أن العلامات التجارية التي تنجح بتحقيق التكامل بين قنوات التسويق التقليدية وقنوات التسويق عبر الإنترنت تكون مستعدة بشكل أفضل لتحسين جهود التسويق الخاصة بها وتكييفها وفقاً لتوقعات كل عميل. وأثبتت الكثير من الدراسات أن أساليب التواصل الشخصية والمخصصة غالباً ما تفضي إلى تقديم تجارب عالية الجودة للعملاء، الأمر الذي يساعد على تعزيز مستويات الحفاظ على العملاء. ويعتبر الحفاظ على العملاء أحد الطرق المستدامة لتحقيق الربحية في ظل ارتفاع تكاليف استقطاب العملاء الجدد وتراجع مستويات الإيرادات.

وفي هذا الإطار، كشفت «ويب انجيجمنت» WebEngage عن منصة مخصصة تحت شعار استكشاف آفاق جديدة للحفاظ على العملاء، والتي تتيح لأصحاب الفكر الذين يسعون للحفاظ على العملاء إمكانية مشاركة وتبادل أفكارهم.

وتشكل منهجيات التسويق المتكاملة للحفاظ على العملاء، والتي ترتكز على التحليلات القائمة على الذكاء الاصطناعي وتصميم تجارب العملاء وأدوات تنسيق الحملات التسويقية، أحد التخصصات الرئيسية لشركة «ويب انجيجمنت» ويمثل نظام تشغيل الحفاظ على العملاء الخاص بالشركة حلاً أحادياً يوفر جميع هذه المزايا، ويمنح الشركات وسائل فعالة وسهلة الاستخدام لجمع البيانات وتحليلها واستخلاص الأفكار وتنظيم حملات آلية وقياس النتائج. وتعد حلول أتمتة التسويق التي توفرها «ويب انجيجمنت» إحدى الأدوات الرئيسية التي تساعد الشركات الراغبة بتنظيم حملات تسويق مخصصة على نطاق واسع. وتحظى هذه الحلول بإشادة واسعة من المسؤولين التنفيذيين في الشركات التي تقدم خدماتها لشريحة واسعة من العملاء.

واختتمت فعالية «انجيجمنت» دورتها لعام 2023 بتحقيق نجاح لافت، مع تقديم هذه التوصيات والرؤى الفريدة التي وفرتها العلامات التجارية التي تعتمد على تقنيات التسويق في تحقيق النمو.

واستناداً إلى الأصداء الإيجابية الواسعة التي حققتها الفعالية، تعتزم «ويب انجيجمنت» استضافة دورة جديدة في دبي خلال العام القادم، ولا سيما في ضوء التوقعات التي تشير إلى دور المبادرات الحكومية الداعمة لقطاع الأعمال في توفير ظروف مواتية تتيح للعلامات التجارية إمكانية تحقيق قيمة أكبر والتواصل مع العملاء بشكل هادف.