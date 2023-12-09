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رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان هاتفياً علاقات البلدين

12/9/2023 3:00:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة“حفظه الله” اليوم ـ خلال اتصال هاتفي ـ مع فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان..علاقات البلدين وفرص تطوير التعاون إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية.

واستعرض سموه والرئيس إلهام علييف ـ خلال الاتصال الهاتفي ـ مستوى تطور التعاون المشترك بين دولة الإمارات وأذربيجان خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المستدامة في البلدين.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي يواصل فعالياته في مدينة إكسبو دبي..وأعرب رئيس أذربيجان في هذا السياق عن تمنياته أن تسهم نتائج المؤتمر في تحقيق خطوات عملية ملموسة في مسار العمل المناخي العالمي ومواجهة تحديات تغير المناخ بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لجميع شعوب العالم.


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