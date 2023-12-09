مقتل 17700 وإصابة 48780 في غزة حصيلة الهجمات الإسرائيلية



أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم "السبت"، عن ارتفاع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 17700 قتيل و48780 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة خلال مؤتمر صحفي، إن 210 قتلى وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة و2300 إصابة، فيما لا زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وحذر القدرة من أن "الإجرام الإسرائيلي والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة فاق الوصف وحدود العقل لإنهاء الوجود الفلسطيني بدعم أمريكي وأوروبي مناف للإنسانية".

وذكر أن غارات إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف خلال عملها في إخلاء الجرحى في منطقة مستشفى غزة الأوروبي مما أدى إلى إصابة مسعفين وإلحاق أضرار في سيارة الإسعاف ليرتفع بذلك عدد سيارات المستهدفة إلى 57 سيارة إسعاف.

كما ذكر أن الجيش الإسرائيلي يستمر في حصار مستشفى كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة وقتل اثنين من الكوادر الصحية والعديد من النساء الحوامل عند وصولهن للمستشفى للولادة.

وأوضح القدرة أن مستشفيات جنوب قطاع غزة فقدت قدراتها الاستيعابية وعاجزة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وعشرات الجرحى يفقدون حياتهم.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف 132 مؤسسة صحية وأخرج 22 مستشفى و46 مركزاً صحياً عن الخدمة، فيما قتل 295 كادراً صحياً وأصيب المئات منهم بجروح.



