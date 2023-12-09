جرح 5 آلاف جندي إسرائيلي منهم 2000 معاق منذ بدء الحرب على غزة

نقلت سكاي نيوز عربية عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن معدل إصابات الجيش الإسرائيلي بلغ 60 إصابة يوميا، بواقع 5 آلاف منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، مشيرة إلى أن 2000 من بين جرحى الجيش سجلوا على أنهم "يعانون من إعاقة".

وقالت الصحيفة إن "58 بالمئة من جرحى الجيش الإسرائيلي إصاباتهم حرجة في الأيدي والأرجل و12 بالمئة أصيبوا بتمزق أعضاء داخلية".

في حين بلغ متوسط المعدل اليومي للجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي 60 جريحاً معظمهم إصابات خطيرة، وفقاً لبيانات قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية.

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن ليمور لوريا رئيسة قسم إعادة التأهيل بوزارة الدفاع قولها: "لم نمر قط بأي شيء مماثل. أكثر من 58% من الجرحى الذين نستقبلهم يعانون من إصابات خطيرة في اليدين والقدمين، بما فيها تلك التي تتطلب عمليات بتر، وأن 12% من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بتمزق أعضاء داخلية".

وأوضحت أرقام "يديعوت أحرونوت"، أن 100 على الأقل من جرحى الجيش الإسرائيلي أصيبوا بالعمى، في حين يعاني 7% من الجرحى، من جنود وضباط، من أعراض نفسية مباشرة.

من جانبه، يرسم رئيس منظمة المعاقين في الجيش الإسرائيلي، المحامي عيدان كاليمان، صورة مماثلة قائلا: "إن دولة إسرائيل تدخل حدثًا غير مسبوق على المستوى العالمي، وذلك حتى قبل أن نتحدث عن المدنيين الذين يعتبرون ضحايا الأعمال العدائية. هناك عدد كبير من الجرحى هنا، حتى قبل موجة ما بعد الصدمة التي ستغمرنا بعد حوالي عام. فمنذ يوم السبت 7 أكتوبر حتى الخميس من نفس الأسبوع، دخل قطاع غزة أكثر من 100 ألف شخص للقتال وإجلاء المدنيين والتعامل مع الجثث".

وتابع "لقد تعرضوا لمشاهد مروعة. حتى لو كان 10 % فقط يعانون من إصابات ما بعد الصدمة، فإننا نصل إلى أعداد ضخمة، وذلك خلال أسبوع واحد فقط(...) نحن نرافق عددًا لا بأس به من المحاربين القدامى المعاقين، وهم الأكثر إصابة بجروح خطيرة منذ حرب 1973".

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما كاسحا على قطاع غزة، خلّف أكثر من 17 ألف قتيل معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية.



