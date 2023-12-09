الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن مقتل 5 من عناصره في معارك بقطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع.
وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.
من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس: "نسفنا مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال بحي الزيتون في مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.
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