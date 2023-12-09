الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، عن مقتل 5 من عناصره في معارك بقطاع غزة 4 منهم جنوبي القطاع.

وبذلك يرتفع قتلى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية العملية البرية، و 423 منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.



كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 12 جنديا بإصابات خطيرة في قطاع غزة. وعلى الحدود مع لبنان أصيب جنديان بجروح خطيرة.

من جانبها، قالت كتائب القسام الجناح العسكرية لحركة حماس: "نسفنا مدرسة تحصن بها عشرات من جنود الاحتلال بحي الزيتون في مدينة غزة وأوقعناهم بين قتيل وجريح.

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