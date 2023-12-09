أعطت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، موافقتها على إمكانية بيع قذائف دبابات إلى إسرائيل التي تشن حربا على قطاع غزة الفقير والمحاصر، تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الصفقة تتعلق بقذائف من طراز 120 مليمترا.

وأضافت أن قيمة الصفقة تبلغ 106.5 مليون دولار.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" في بيان أن البيع سيكون من مخزون الجيش الأمريكي ويتكون من قذائف "إم830إيه1" شديدة الانفجار متعددة الأغراض والمضادة للدبابات، مع جهاز تتبع (إم.بي.إيه.تي) ومعدات ذات صلة.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن إدارة بايدن تدفع نحو إقناع الكونغرس للموافقة على بيع أكثر من 45 ألف قذيفة دبابة إلى إسرائيل.

وجاء هذا الأمر رغم الاعتراضات المتتالية في الولايات المتحدة على بيع الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل التي قتلت وأصابت عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فقد نقلت الخارجية إلى الكونغرس إعلانا عاجلا في وقت متأخر الجمعة، لتجاوز مدة الـ20 يوما التي تُعطى للجان الكونغرس عادة لمراجعة مبيعات الأسلحة لجهات أجنبية، وذلك لتسريع نقل الذخيرة إلى إسرائيل .

وكانت الخارجية الأمريكية بعثت قبل أيام طلبا إلى الكونغرس طلبا بشأن بيع 45 ألف قذيفة دبابة إلى إسرائيل.

وذكر مصدر مطلع لشبكة "سي أن أن"، أن لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ، اللتين تشرفان على بيع الأسلحة، وقعتا تحت ضغوط الخارجية الأميركية للموافقة على الصفقة سريعا.

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أمريكا تبيع لإسرائيل قذائف دبابات بأكثر من 100 مليون دولار