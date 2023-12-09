إشكاليات العدالة والتضامن: رحلة حقوق الإنسان في 75 عاما

MENAFN - Khaberni) تعيش حالة حقوق الإنسان هذا العام فترةً شائكة وغير مسبوقة، حيث أثار هذا الملف جدلاً واسعاً وهزّ ثقة الكثيرين حول العالم في مصداقيته، وتساءل البعض عن جدواه من الأساس. وللمصادفة أن يأتي احتفال العالم هذا العام اليوم بالذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويصادف أيضًا الذكرى السنوية الـ30 لتأسيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

وعلى مر السنوات ال 75، سعت جميع الأطياف من أفراد ومنظمات ونشطاء ودول إلى توجيه رسالتها إلى سكان العالم، داعية إياهم إلى الاطلاع على هذا الميثاق الهام وفهم أهمية حقوق الإنسان بأبعادها العالمية وعدم قابليتها للتجزئة. كما قامت بالهام الناس لإطلاق حركة إنسانية مشتركة تمكّنهم من النضال من أجل حقوقهم واتخاذ الإجراءات الضرورية في هذا السياق . وبعزم وإصرار متجدد، لا يزال علينا واجب الاستمرار في توسيع جهودنا وفي التكاتف مع الآخرين من أجل محو كل أشكال التعصب، والحد من التطرف في الغنى والفقر، وتحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وتعزيز التنمية وبناء التفاهم بين ديانات العالم. والتأكيد على عالميتنا والمساواة بين الاجناس والاعراق ، وإن" ما يرفع أضعفنا من شأنه أن يرفعنا جميعاً". فتنفيذ التدابير القانونية المناسبة لحفظ الحقوق والفرص للجميع، ودعم المبادرات التعليمية التي تعزز التضامن الإنساني والمواطنة العالمية، يجب ان تستمر كخطوات أولية في تصويب المسارات الاصلاحية الجدية بشأن منظومة حقوق الانسان.

ومع ذلك، يبقى التحدي في كيفية إقناع الدول المانحة بالتوقف عن الازدواجية، وكيف يمكن للمنظمات الدولية العمل جنبا الى جنب لترسيخ هذه المبادئ على أرض الواقع. أكتب هذا المقال بعد تردد شديد، حيث تعترينا التساؤلات واحيانا الغير منطقية، وهي ماضية في طريقها لاحداث تحولات جذرية في طريقة تفكيرنا، خاصةً في ظل ازدواجية المعايير والأحداث المؤلمة التي شهدناها. ونتسائل هنا كيف سيتمكن الأفراد من التعامل مع ما بعد الصدمة، وكيف يمكننا حماية مجتمعنا من التأثيرات النفسية والاجتماعية للغضب العام تجاه الأحداث، وكيف سننقذ

من حولنا من الاكتئاب والقلق المتواصل؟ وكيف نحمي مجتمع يعاني من الغضب الشديد لمنظمات حقوق الانسان الدولية

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حالة الغضب هذه تشرحها السيدة سحر دلشاد، أخصائية الإرشاد النفسي، بأن العدالة تعد فكرةً أخلاقية وفلسفية. وتُظهر التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا حاليًا نتيجةً لتفاعل بين عمليتين: إحداهما هدامة في طبيعتها، والأخرى بناءة.

وهو الطريق الذي سيؤدي إلى بلوغ العالم الكامل وآثار عمل الأولى واضحة في كلّ مكان في المصاعب التي ابتليت بها مؤسسات كانت في الماضي محط احترام عظيم، وفي عجز القادة في جميع المستويات عن رأب الصدوع الظاهرة في بنية المجتمع، وفي انحلال المعايير الاجتماعية التي ضبطت طويلا الرغبات والميول غير اللائقة، وفي اليأس واللامبالاة الظاهرين ليس من جانب الأفراد فحسب بل من قبل مجتمعات بأسرها - مجتمعات فقدت أي حس حيوي بالهدف. ومع كون قوى الهدم مدمّرة في آثارها ونتائجها، إلا أنها تقوم بإزالة الحواجز التي تحول دون تقدم البشرية فاتحة المجال أمام عملية البناء لتقرّب الجماعات المختلفة من بعضها البعض، وكاشفة عن فرص جديدة للتعاون والتعاضد."

فكما صاغ ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية مختلفة من جميع أنحاء العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي اعترف بالمساواة في الكرامة وبقيمة كلّ إنسان قبل 75 سنة، فنحتاج الان في 2023 وبعد ما شهدناه من تحولات جذرية في طريقة تفكيرنا وفق مشاهدات حية لطيلة الشهرين، نحتاج إعادة إحياء الروح التي أدت إلى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 كانون الأوّل 1948 من حيث التشديد على تلك المعايير الموضوعة الخاصة بالكرامة الأصيلة لكل كائن بشري، وعلى أن حكم القانون فوق مبدأ القوة

والى اعادة رسم الخارطة الأخلاقية للعلاقات الدولية.











