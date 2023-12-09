شاهد : الدويري ينشر فيديو ويتحدى اسرائيل - فيديو

شاهد : الدويري ينشر فيديو ويتحدى اسرائيل - فيديو
التاريخ
12/9/2023 10:11:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري فايز الدويري إن القسام نشر تحدياً جديداً؛ أثبتت من خلاله أن المقاومة لا تزال بخير وتتحكم في مسار المعركة.
وقال: الكتائب نشرت : "تل أبيب تحترق والقدس تتحرر بإذن الله" طالباً مشاركة الفيديو على أوسع نطاق.
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