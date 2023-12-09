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شاهد : الدويري ينشر فيديو ويتحدى اسرائيل - فيديو

12/9/2023 10:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الخبير العسكري فايز الدويري إن القسام نشر تحدياً جديداً؛ أثبتت من خلاله أن المقاومة لا تزال بخير وتتحكم في مسار المعركة.
وقال: الكتائب نشرت : "تل أبيب تحترق والقدس تتحرر بإذن الله" طالباً مشاركة الفيديو على أوسع نطاق.

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