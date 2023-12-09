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جدة السفير القطري الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني في ذمة الله

12/9/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت جدة السفير القطري لدى الاردن الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.
وغادر السفير القطري عمان الى الدوحة للمشاركة في تشييع جثمان الراحلة .

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