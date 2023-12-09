Saturday, 09 December 2023 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شمالي غزة

12/9/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام فلسطيني باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شمالي قطاع غزة.

وقالت إن قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية في مناطق بشمال القطاع.

MENAFN09122023000208011052ID1107564091

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث