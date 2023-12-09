اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شمالي غزة

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شمالي غزة
التاريخ
12/9/2023 10:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - افادت وسائل اعلام فلسطيني باندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة شمالي قطاع غزة.
وقالت إن قوات الاحتلال تطلق قنابل دخانية في مناطق بشمال القطاع.
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