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البرلمان العربي: صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال تجعله شريكا

12/9/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد البرلمان العربي، اليوم السبت، أن صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي جعله شريكا أساسياً فيما تقوم به آلة حرب الاحتلال من قتل النساء والأطفال والشيوخ في قطاع غزة.
وشدد، في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، على أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة واحدة من أبشع انتهاكات مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني في التاريخ المعاصر.
وأشار البرلمان إلى أهمية تعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان بالمنطقة العربية كونها تسهم بشكل حثيث في رقي المجتمعات وتقدمها.




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