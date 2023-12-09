وزير البيئة يلتقي الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية التنوع الحيوي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية التنوع الحيوي ديفيد كوبر، على هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب 28 المنعقد في دبي.
وناقش اللقاء الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي، وهو أحد قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا ((كوب 15))، باعتبار التمويل أداة أساسية لتحقيق الهدف المتفق عليه في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.
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