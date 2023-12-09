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وزير البيئة يلتقي الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية التنوع الحيوي

12/9/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، الأمين التنفيذي بالوكالة لاتفاقية التنوع الحيوي ديفيد كوبر، على هامش مؤتمر الأطراف لتغير المناخ كوب 28 المنعقد في دبي.
وناقش اللقاء الصندوق العالمي للتنوع البيولوجي، وهو أحد قرارات مؤتمر التنوع البيولوجي بكندا ((كوب 15))، باعتبار التمويل أداة أساسية لتحقيق الهدف المتفق عليه في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020.

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