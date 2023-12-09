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سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية شرقي خانيونس

12/9/2023 10:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد اشتباك بالأسلحة والقذائف.
وبينت انه تم قصف تحشدات العدو في تبة الـ 86 "الكرد" وشارع "الجية" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107.




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