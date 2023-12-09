سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية شرقي خانيونس

سرايا القدس تستهدف قوة إسرائيلية شرقي خانيونس
التاريخ
12/9/2023 10:11:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت سرايا القدس، أن مقاتليها أوقعوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد المنازل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة بين قتيل وجريح بعد اشتباك بالأسلحة والقذائف.
وبينت انه تم قصف تحشدات العدو في تبة الـ 86 "الكرد" وشارع "الجية" في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107.
MENAFN09122023000208011052ID1107564088
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.