مصور فلسطيني يعلن استشهاد صاحبة مقولة أنا أقدم من إسرائيل

MENAFN - Amman Net) أعلن المصور والناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، اليوم الخميس، استشهاد الفلسطينية المُسنة هادية نصار التي عُرفت خلال الحرب على غزة بمقولة، "أنا أقدم من إسرائيل".

وقال الجعفراوي عبر حسابه على منصة "إكس": "استشهدت يا حبيبتي يا حجتي الله يرحمك ويجعل مثواك الجنة أنت حكيتيلي اسمك صالح وأنت صالح".

ووفق حوار على إنستغرام دار بين الناشط الفلسطيني و"أبي جوليا" أحد جيران السيدة العجوز قال: "كلمني ابن خالي وهو يسكن في الشارع الخلفي وراءها وأبلغني أن عناصر الجيش الإسرائيلي قنصوها على باب دارها".

وأعاد الجعفراوي نشر فيديو يجمعه بالسيدة المسنة، كان قد نشره في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو يمسك بهويتها قائلا: "أنت يا حجة مواليد 1944، يعني أقدم من إسرائيل".

وكانت السيدة المسنة قد أصيبت في قصف إسرائيلي على منزلها ودخلت المستشفى للعلاج من كسور في يديها وإصابة طفيفة في وجهها.

وقتها ظهرت السيدة العجوز مع المصور الصحفي الذي ذهب لزيارتها في المستشفى، وكانت تجلس مع أحد أقاربها، متغزلًا بعينيها الجميلتين، قائلا: "جاي أطقس عليكي، عيونك زرق بتجنني وعسل" لترد عليه بخجل، "خضر مش زرق".

وخلال المقطع أخرج الجعفراوي شهادة ميلادها قائلا لها: أنتِ ولدتِ "سنة 1944، يعني مواليد قبل النكبة، أنتي أقدم من إسرائيل"، لترد عليه المسنة "طبعا طبعا"، ليقول صالح "فلسطين أرضنا غصب عنهم"، وترد العجوز "أنا متمسكة في الأرض ولن أتركها".

والنكبة مصطلح يرمز إلى التهجير القسري الجماعي عام 1948 لأكثر من 750 ألف فلسطيني من بيوتهم وأراضيهم.

وقبل 75 عاما من الآن، نجحت الحركة الصهيونية -بدعم من بريطانيا- في السيطرة بقوة السلاح على القسم الأكبر من فلسطين وإعلان قيام إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء الخميس 17 ألفا و177 قتيلا، بالإضافة إلى 46 ألف جريح، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

ووفق صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن حوالي 70% من القتلى في غزة، من النساء والأطفال.