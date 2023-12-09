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هل ارتفعت أسعار السلع في الأردن بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة؟ .. الحكومة تجيب

12/9/2023 10:11:03 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إنه تم تخصيص 40 مليون دينار على موازنة عام 2024 لدعم برنامج تطوير الصناعات الوطنية تستهدف الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.


واوضح الشمالي خلال حضوره اليوم جلسة لمجلس ادارة غرفة صناعة الاردن استضافته غرفة صناعة اربد ، ان الاسعار لم تشهد اي ارتفاعات بسبب العدوان الاسرائيلي على غزة او النزاعات الموجودة حول العالم بل على العكس انخفضت الاسعار لحوالي 75 صنفا توجد على موائد الاردنيين باستثناء ارتفاع نسبي بسعر مادة الخيار نتيجة تاخر العروة الشتوية.


وقال الشمالي إنه تم الاستغناء عن استخدام ميناء حيفا لتصدير البضائع الاردنية الى الولايات المتحدة الاميركية وغيرها من الدول بافتتاح خط تصديري لنقل البضائع من ميناء العقبة برسوم شحن اقل وتكلفة نقل اقل وضمن نفس المدة.

واكد ان القطاع الصناعي اثبت موجوديته من خلال التركيز على تعظيم جودة المنتج الوطني وادخال اصناف انتاجية جديدة فاصبح اكثر تنافسية داخليا وخارجيا، مشيرا الى انه ما بين 30 الى 50 بالمئة من مستوردات فلسطين هي من الاردن.

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