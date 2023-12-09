الشارقة يضمد جراحه الآسيوية بـ رباعية في حتا

حقق فريق الشارقة فوزاً سهلاً على مضيفه حتا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على استاد حمدان بن راشد لحساب الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، ليضمد "الملك" جراحه الآسسوية بهذا الانتصار المهم ويرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد "الإعصار" عند 4 نقاط في المركز الأخير.

سجل أهداف الشارقة كايو لوكاس من ضربة جزاء في الدقيقة 19 وعثمان كمارا في الدقيقتين 41 و73 وسبيستيان تيغالي في الدقيقة 45 ، فيما سجل هدف حتا الوحيد ميركل الكسندر في الدقيقة 67. وشهدت المباراة إضاعة ركلتين جزاء أهدر الأولى من جانب حتا جمال معروف وأضاع ركلة الجزاء الثانية لاعب الشارقة موسى ماريغا بعد أ تصى لها الحارس سالم خيري.

سيطر الشارقة على مجريات الشوط الأول اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة، وحرم القائم الأيسر الشارقة من الهدف الأول في الدقائق الأولى بعد تسديدة قوية من تيغالي، واحتسب الحكم سيف المصعبي ركلة جزاء لصالح الشارقة بعد عرقلة فراس بالعربي داخل منطقة الجزاء من أنيس كريمي ليتقدم لها كايو ويحرز الهدف الأول في الدقيقة 19.

وواصل الضيوف الضغط على مرمى حتا سعياً لتعزيز تقدمهم بتسجيل هدف ثان عبر العديد من الهجمات والكرات أخطرها تسديدة بيانيتش القوية من ضربة حرة مباشرة اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 35 ليعود عثمان كمارا بعد نحو 5 دقائق ويسجل الهدف الثاني لفريقه بمقصية رائعة. ولم يظهر أصحاب الأرض ردة فعل قوية بعد استقبال شباكه هدفين ليعود الشارقة من جديد لهز الشباك عن طريق تيغالي بعد استلام كرة مثالية من زميله كايو.



وظهر حتا أكثر تماسكاً في الشوط الثاني و استطاع من فرصة تسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق ميركل الكسندر في الدقيقة 67 بعد استلام كرة داخل منطقة الجزاء من زميله سلطان البدواوي ليحولها إلى الشباك ويصادق عليها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد. ونجح عثمان كمارا في تسجيل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 73، وأهدر جمال معروف ركلة جزاء لصالح حتا في الدقيقة 78 بعد أن سدد الكرة بجانب القائم ليستمر مسلسل إضاعة ركلات الجزاء بعد إهدار موسى ماريغا ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع تصدى لها الحارس سالم خيري.

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