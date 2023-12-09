خورفكان يخطف النصر بثلاثية ويضاعف أحزانه وقاضي الجولة يلغي هدفين للعميد

استعاد فريق خورفكان نغمة الانتصارات وتمكن من تحقيق فوز مهم على ضيفه النصر بنتيجة 3-1 خلال المباراة المثيرة

التي أقيمت لحساب الجولة 10 من دوري ادنوك للمحترفين ، ليرفع النسور رصيده الى 10 نقاط مزيحاً النصر من مركزه الحادي عشر ويتراجع العميد للمركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط ، واحرز ثلاثية الخور كل من أنطونيو جونيور وعمر جمعة ، ومحمد عوض الله

في الدقائق

11

، 55 ، 62 ،

واحرز يتيمة النصر اللاعب كيفين اغوديلو في الدقيقة 37 ، والغى حكم المباراة سلطان عبد الرزاق هدفين لخورفكان على مدار الشوطين بعد العودة لتقنية الفيديو " الفار " .

مع انطلاقة اللقاء كاد النصر

أن يفتتح التسجيل عند الدقيقة الثانية من الكرة المخادعة التي سددها كيفين لكن حارس خورفكان احمد الحوسني تعامل معها بذكاء ليمنع الكرة من معانقة شباك فريقه ، وبحلول الدقيقة 11 أحتسب حكم المباراة سلطان عبد الرزاق ضربة ثابتة لخورفكان خارج منطقة الجزاء تمكن عبرها البرازيلي أنطونيو جونيور وبذكاء من ركن

الكرة التي ارتطمت بالأرض وخدعت الحارس احمد شامبية لتستقر في الزاوية اليسرى لمرمى العميد وتعلن عن أول اهداف اللقاء .

وبعد العودة لتقنية الفيديو قام حكم المباراة سلطان عبد الرزاق بالتراجع عن احتساب هدف للنصر سجله موسى ندياي اثر ارتطام الكرة بيده قبيل أن يودعها شباك خورفكان في الدقيقة 21 .

وضغط النصر الطرف الأفضل في المباراة من اجل ادراك التعادل والذي كان قريباً من الفريق بعد تسديدة يوري ميدرويس القوية التي تخطت الحارس الحوسني ومرت جوار القائم في الدقيقة 30 ، واستمرت اثارة المباراة لينجح النصر من ادراك التعادل بعد العودة للفار وذلك عن طريق اللاعب كيفين اغوديلو في الدقيقة 37

، وحصل لاعب النصر مانولو على فرصة محققة للتسجيل بعد ان وصلته الكرة وهو في مواجهة حارس خورفكان الذي واصل تألقه ليمنع النصر من التسجيل وينتهي الشوط الأول على اثر التعادل الإيجابي بهدف

.

مع انطلاقة شوط المدربين اطلق مانولو لاعب النصر كرة قوية بيسراه تحولت من تحت اقدام احد المدافعين وارتطمت بالعارضة ،

وعكس مجريات اللعب تمكن عمر جمعة لاعب خورفكان من احراز هدف فريقه الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 55 ، وبذات الطريق أضاف اللاعب السوداني محمد عوض الله من إضافة الهدف الثالث بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 62 .

واحرز خورفكان هدفاً في الوقت الضائع تم الغائه بعد العودة لتقنية الفيديو ، وصدت قائم خورفكان كرة غاباديني في الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة بفوز النسور على النصر بنتيجة 3-1 .

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