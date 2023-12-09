Saturday, 09 December 2023 07:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صلاح يسجل هدفه الـ200 مع الريدز..ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى كريستال بالاس

12/9/2023 10:00:34 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


اعتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37
ليعتلي صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في المباراة التي تجمعهما في لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام بورنموث.

وباتت هذه الخسارة هي الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN09122023000110011019ID1107564069

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث