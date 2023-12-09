صلاح يسجل هدفه الـ200 مع الريدز..ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بثنائية في مرمى كريستال بالاس



اعتلى فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

ورفع ليفربول رصيده إلى 37

ليعتلي صدارة جدول الترتيب، بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في المباراة التي تجمعهما في لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف أمام بورنموث.

وباتت هذه الخسارة هي الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.





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