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3 قتلى من حزب الله بضربة إسرائيلية جنوب سوريا

12/9/2023 10:00:10 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قُتل 3 عناصر من حزب الله اللبناني وسوري كان يرافقهم بضربة جوية إسرائيلية جنوب سوريا، وفق مصادر متطابقة، في وقت أعلن جيش الاحتلال شن غارات جديدة على أهداف للحزب في لبنان.

ونقلت رويترز عن مصدرين محليين وصفتهما بأنها مقربين من دمشق بأن 3 من أعضاء حزب الله اللبناني وسوري كان يرافقهم قُتلوا في ضربة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت سيارتهم في جنوب غرب سوريا أمس الجمعة.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الضربة التي وقعت في القنيطرة المتاخمة لمرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية على سوريا منذ اندلاع الأزمة فيها 2011 استهدفت فصائل مدعومة من إيران وعناصر بحزب الله خاصة، إضافة إلى مواقع للجيش السوري.

لكنها كثّفت تلك الهجمات منذ بدء حربها المستمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ونادرا ما تعلن مسؤوليتها عن تلك الضربات أو نتائجها.


** غارات جنوب لبنان

في سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تنفيذ طائراته الحربية غارات خلال الليلة الماضية على سلسلة أهداف لحزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، عبر موقع إكس، إن من بين الأهداف التي شملتها الغارات الإسرائيلية ما سمّاها "بمقار قيادة عملياتية" تابعة للحزب.

وأشار إلى أنه تم خلال الليلة الماضية رصد إطلاق قذائف عدة من لبنان نحو إسرائيل، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي رد على مصادر النيران.

ولم يصدر تعليق فوري من حزب الله بشأن الأنباء عن مقتل عناصر له في جنوب سوريا، والقصف الذي استهدف مقارا له في لبنان، إلا أنه أعلن مساء الجمعة مقتل 3 من عناصره، دون الخوض بتفاصيل.

كما أعلن الحزب أمس الجمعة أنه قتل جنديين إسرائيليين خلال مهاجمته 11 موقعا عسكريا إسرائيليا قبالة الحدود الجنوبية للبنان.

يشار إلى أن حزب الله يعلن يوميا تنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية قرب الحدود، منذ بدء الاحتلال عدوانا على قطاع غزة أدى -حتى اليوم- لاستشهاد ما يزيد على 17 ألفا معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 46 ألف مصاب، ودمارا هائلا في الأحياء السكنية والبنية التحتية والمستشفيات.

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