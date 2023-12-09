مستشار ألمانيا يتعهد باستمرار الدعم لأوكرانيا رغم أزمة الموازنة

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وذلك رغم أزمة الموازنة الحالية، وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الاتحادي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في برلين اليوم السبت إن ألمانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح.

وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شولتس إنه " لا ينبغي، ولا يجوز له، أن يتوقع أننا سنتراخى".

وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده أنه يجب على بلاده أن تكون قادرة على استئناف المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارات " من شأنها أن تبقي علينا في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا".

وتعد ألمانيا حاليا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد وردت ألمانيا أسلحة بكم كبير إلى أوكرانيا ومن بينها دبابات قتالية وقطع مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي.





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