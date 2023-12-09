مستشار ألمانيا يتعهد باستمرار الدعم لأوكرانيا رغم أزمة الموازنة

(MENAFN
- Al-Bayan)
تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا وذلك رغم أزمة الموازنة الحالية، وفي الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الاتحادي لحزبه الاشتراكي الديمقراطي، قال شولتس في برلين اليوم السبت إن ألمانيا ستواصل مساعدة أوكرانيا بالمال والسلاح.
وفي إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال شولتس إنه " لا ينبغي، ولا يجوز له، أن يتوقع أننا سنتراخى".
وأعرب المستشار الألماني عن اعتقاده أنه يجب على بلاده أن تكون قادرة على استئناف المساعدات، وربما تقديم شيء أكبر، مشيرا إلى أنه سيتخذ قرارات " من شأنها أن تبقي علينا في وضع يسمح لنا بمواصلة القيام بهذا".
وتعد ألمانيا حاليا ثاني أكبر داعم لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة، وقد وردت ألمانيا أسلحة بكم كبير إلى أوكرانيا ومن بينها دبابات قتالية وقطع مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN09122023000110011019ID1107564058
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.